कर्नाटक स्कूल एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट बोर्ड (KSEAB) आज कर्नाटक बोर्ड 2nd PUC परीक्षा 2026 रिजल्ट जारी करने जा रहा है। बोर्ड मेमोकार्ड (मार्क्स मेमो) भी जारी करेंगे। छात्र अपने परिणाम आधिकारिक वेबसाइटों पर चेक और डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका डायरेक्ट लिंक और स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस यहां दी जाएगी।

Karnataka Board 2nd PUC Result 2026: कब जारी होगा रिजल्ट?

KSEAB के अनुसार, 2nd PUC परीक्षा परिणाम आज दोपहर 3 बजे घोषित किया जाएगा। हालांकि, बोर्ड ने आधिकारिक रूप से समय की पुष्टि पहले नहीं की थी, लेकिन लेटेस्ट अपडेट के अनुसार रिजल्ट 3 बजे उपलब्ध होगा।

Karnataka 2nd PUC Result 2026 Direct Link

Karnataka Board 2nd PUC Result 2026: कहां चेक करें रिजल्ट?

छात्र निम्नलिखित वेबसाइट्स पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं:

kseab.karnataka.gov.in

karresults.nic.in

इसके अलावा छात्र DigiLocker ऐप/वेबसाइट के जरिए भी अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।

Karnataka Board 2nd PUC Result 2026: कैसे चेक करें रिजल्ट?

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. “PUC Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/लॉगिन डिटेल्स दर्ज करें।

स्टेप 4. स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा।

स्टेप 5. भविष्य के लिए डाउनलोड या स्क्रीनशॉट ले लें।

पास होने के लिए कितने नंबर जरूरी?

प्रत्येक विषय में कम से कम 30 अंक जरूरी और कुल मिलाकर 33% (600 में से 198 अंक) अनिवार्य हैं। इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल/इंटरनल दोनों शामिल हैं। पिछले साल बोर्ड ने पासिंग मार्क्स 35% से घटाकर 30% कर दिए थे ताकि अन्य बोर्ड्स के साथ समानता लाई जा सके।

परीक्षा से जुड़ी अहम जानकारी

परीक्षा तिथि: 28 फरवरी से 17 मार्च 2026

कुल पंजीकृत छात्र: 7,10,363

कुल कॉलेज: 5,174

पिछले साल कैसा रहा रिजल्ट 2025

कुल पास प्रतिशत: 69.16%

कुल पास छात्र: 4,76,256 (6,88,678 में से)