Krishna Janmashtami 2026: भगवान श्रीकृष्ण का जीवन केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी शिक्षाएं आज की युवा पीढ़ी के लिए भी बेहद प्रासंगिक हैं। खासकर विद्यार्थियों के लिए श्रीकृष्ण के भगवद्गीता के उपदेश पढ़ाई, परीक्षा, करियर, असफलता और जीवन में सही निर्णय लेने की प्रेरणा दे सकते हैं। वर्ष 2026 में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 4 सितंबर, शुक्रवार को मनाई जा रही है।

महाभारत के युद्धक्षेत्र में अर्जुन जब अपने सामने खड़ी परिस्थितियों को देखकर भ्रमित हो गए थे, तब श्रीकृष्ण ने उन्हें कर्म, कर्तव्य, आत्मविश्वास और मन पर नियंत्रण का मार्ग समझाया। यही वजह है कि भगवद्गीता की शिक्षाओं को आज भी मुश्किल परिस्थितियों में दिशा देने वाली सीख के रूप में देखा जाता है।

छात्रों के लिए श्रीकृष्ण की 10 बड़ी सीख

अगर आप छात्र हैं और परीक्षा, रिजल्ट, प्रतियोगी परीक्षा या करियर को लेकर दबाव महसूस करते हैं, तो श्रीकृष्ण की ये सीख आपके लिए काफी उपयोगी हो सकती हैं।

परिणाम से ज्यादा जरूरी है कर्म: भगवद्गीता की सबसे चर्चित शिक्षाओं में से एक है कि व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, केवल उसके परिणाम पर नहीं। विद्यार्थियों के लिए इसका सीधा अर्थ है कि पढ़ाई करते समय रिजल्ट की चिंता में समय गंवाने के बजाय अपनी तैयारी को मजबूत करें।

इससे छात्रों के लिए सीख है कि, रैंक, नंबर और रिजल्ट आपके नियंत्रण में पूरी तरह नहीं हैं, लेकिन पढ़ाई कितनी ईमानदारी से करनी है, यह आपके हाथ में है।

“कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।” अर्थात कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, उसके फल पर नहीं। असफलता से घबराने के बजाय उससे सीखें: परीक्षा में कम नंबर आना या प्रतियोगी परीक्षा में असफल होना जिंदगी का अंत नहीं है। श्रीकृष्ण की शिक्षाएं व्यक्ति को परिस्थितियों से भागने के बजाय उनका सामना करने का संदेश देती हैं।



अगर किसी परीक्षा में अपेक्षित परिणाम नहीं मिला है, तो छात्र को अपनी गलतियों की पहचान करनी चाहिए। कमजोर विषयों की सूची बनाकर दोबारा तैयारी शुरू करना असफलता को सफलता की सीढ़ी में बदल सकता है। इसलिए हमेशा याद रखें कि, एक खराब रिजल्ट आपकी पूरी क्षमता तय नहीं करता। मन पर नियंत्रण रखना सीखें: विद्यार्थी जीवन में मोबाइल, सोशल मीडिया, गेमिंग और दूसरी चीजें पढ़ाई से ध्यान भटका सकती हैं। गीता में मन की चंचलता और उसे अभ्यास तथा वैराग्य के माध्यम से नियंत्रित करने की बात कही गई है।



इसका आधुनिक अर्थ बेहद सरल है, मन को बार-बार भटकने देने के बजाय उसे एक लक्ष्य पर केंद्रित करने का अभ्यास करें। छात्रों के लिए इसका तरीका है कि, हर दिन कुछ घंटे बिना मोबाइल के पढ़ाई करें और पढ़ते समय नोटिफिकेशन बंद रखें। कठिन समय में धैर्य न खोएं: हर छात्र के जीवन में ऐसा समय आता है जब मेहनत के बावजूद सफलता तुरंत नहीं मिलती। कभी परीक्षा खराब जाती है, कभी मनचाहा कॉलेज नहीं मिलता और कभी प्रतियोगी परीक्षा में बार-बार असफलता मिलती है।



ऐसे समय में धैर्य बेहद जरूरी है। श्रीकृष्ण की शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहतीं। आज की परेशानी कल की सफलता का अनुभव बन सकती है। अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दें: अर्जुन युद्ध से पीछे हटना चाहते थे क्योंकि वे अपने सामने खड़े लोगों को देखकर भावनात्मक रूप से विचलित हो गए थे। श्रीकृष्ण ने उन्हें उनके कर्तव्य का बोध कराया। छात्रों के लिए इसका अर्थ है कि जब परीक्षा नजदीक हो तो लक्ष्य से भटकने के बजाय अपनी जिम्मेदारी पर ध्यान दें।



छात्र का वर्तमान कर्तव्य है, पढ़ाई, अनुशासन, समय का सही इस्तेमाल और अपने लक्ष्य के लिए लगातार प्रयास। सफलता और असफलता में संतुलन रखें: अच्छे नंबर आने पर बहुत ज्यादा अहंकार और कम नंबर आने पर अत्यधिक निराशा-दोनों स्थितियां पढ़ाई को प्रभावित कर सकती हैं।

गीता में सफलता और असफलता को समान भाव से देखने की सीख मिलती है। इसका मतलब यह नहीं कि सफलता की खुशी न मनाएं। बल्कि सीख यह है कि सफलता मिलने पर भी जमीन से जुड़े रहें और असफलता मिलने पर भी खुद पर विश्वास न खोएं। दूसरों से तुलना करने के बजाय खुद को बेहतर बनाएं: आज सोशल मीडिया के दौर में विद्यार्थी अक्सर दूसरे छात्रों की सफलता देखकर खुद को कमतर समझने लगते हैं। किसी के ज्यादा नंबर हैं, किसी को बेहतर कॉलेज मिला और किसी ने प्रतियोगी परीक्षा पहले प्रयास में पास कर ली।



लेकिन हर व्यक्ति की परिस्थितियां और यात्रा अलग होती है। श्रीकृष्ण की सीख को आज की भाषा में समझें, तो दूसरों से मुकाबला करने के बजाय कल के अपने प्रदर्शन से बेहतर करने पर ध्यान दें। सही फैसला लेने के लिए मन शांत रखें: जब दिमाग तनाव में होता है तो छोटी समस्या भी बहुत बड़ी दिखाई देने लगती है। अर्जुन का मोह और भ्रम इसका उदाहरण है। श्रीकृष्ण ने उन्हें ज्ञान और विवेक के माध्यम से अपना कर्तव्य समझने में मदद की।

छात्रों को भी परीक्षा या करियर से जुड़ा बड़ा फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। पहले जानकारी जुटाएं, फिर सोचें और उसके बाद निर्णय लें। मेहनत के साथ अनुशासन भी जरूरी है: सिर्फ लक्ष्य तय करना पर्याप्त नहीं है। उसे पाने के लिए नियमित प्रयास करना जरूरी है। उदाहरण के लिए अगर कोई छात्र UPSC, JEE, NEET, CUET, बोर्ड परीक्षा या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो एक दिन 12 घंटे पढ़ने के बाद अगले तीन दिन पढ़ाई छोड़ देने से बेहतर है कि रोजाना नियमित रूप से पढ़ाई की जाए। सफलता अक्सर लंबे समय तक की गई छोटी-छोटी कोशिशों से बनती है। डर के कारण अपने लक्ष्य से पीछे न हटें: परीक्षा का डर, असफलता का डर और लोगों की अपेक्षाओं का दबाव विद्यार्थियों के आत्मविश्वास को कमजोर कर सकता है। श्रीकृष्ण की गीता में अर्जुन को भ्रम और भय से बाहर निकलकर अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। आज के छात्रों के लिए इसका संदेश है, डर को अपनी दिशा तय न करने दें।

आज के छात्रों के लिए गीता क्यों प्रासंगिक है?

आज विद्यार्थियों के सामने केवल परीक्षा पास करने की चुनौती नहीं है बल्कि उन पर अच्छे नंबर, करियर, प्रतियोगी परीक्षाओं और भविष्य को लेकर लगातार दबाव रहता है। ऐसे माहौल में गीता की शिक्षाओं में मिलने वाला कर्तव्य, आत्मसंयम, धैर्य और परिणाम की चिंता से ऊपर उठकर प्रयास करने का संदेश काफी प्रासंगिक नजर आता है।

जन्माष्टमी को केवल पूजा और उत्सव तक सीमित रखने के बजाय अगर विद्यार्थी श्रीकृष्ण के जीवन और गीता की शिक्षाओं से एक अच्छी आदत भी अपनाएं, तो यह पर्व उनके लिए और अधिक अर्थपूर्ण हो सकता है।

जन्माष्टमी पर छात्रों के लिए एक छोटा संदेश

“हे कृष्ण! हमें ऐसा ज्ञान दें कि हम कठिन समय में घबराएं नहीं, सफलता में अहंकार न करें, असफलता में हार न मानें और अपने लक्ष्य के लिए ईमानदारी से कर्म करते रहें।” यही श्रीकृष्ण की शिक्षाओं को विद्यार्थी जीवन में उतारने का सबसे सरल तरीका हो सकता है।