Kolkata Police Constable Result 2026:पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड (WBPRB) ने कोलकाता पुलिस में कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल भर्ती की प्रारंभिक लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए योग्य उम्मीदवारों की सूची जारी की है। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को अब फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT) और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) में शामिल होना होगा।

बोर्ड के कार्यक्रम के अनुसार, शारीरिक परीक्षण 28 अक्टूबर 2026 से शुरू होंगे। उम्मीदवार अपना रिजल्ट भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। PMT और PET के एडमिट कार्ड 15 अक्टूबर 2026 से डाउनलोड किए जा सकेंगे।

Kolkata Police Constable Result 2026: मुख्य जानकारी

विवरण जानकारी भर्ती संस्था पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड (WBPRB) भर्ती का नाम कोलकाता पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 पद कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल रिजल्ट प्रारंभिक लिखित परीक्षा का परिणाम जारी रिजल्ट नोटिस 12 अक्टूबर 2026 PMT/PET शुरू होने की तारीख 28 अक्टूबर 2026 एडमिट कार्ड डाउनलोड शुरू 15 अक्टूबर 2026 परीक्षा का अगला चरण शारीरिक माप और शारीरिक दक्षता परीक्षा आधिकारिक वेबसाइट prb.wb.gov.in

Kolkata Police Constable Result 2026 कैसे चेक करें?

कोलकाता पुलिस कांस्टेबल भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों की मदद से अपना परिणाम देख सकते हैं।

स्टेप 1. सबसे पहले पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट prb.wb.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. वेबसाइट पर Kolkata Police Constable/Lady Constable Recruitment 2024 से संबंधित सेक्शन खोलें।

स्टेप 3. प्रारंभिक लिखित परीक्षा के रिजल्ट या शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची वाला लिंक चुनें।

स्टेप 4. यदि लॉगिन मांगा जाए, तो अपना एप्लीकेशन सीरियल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।

स्टेप 5. निर्देश के अनुसार अपना स्थायी जिला या राज्य चुनें।

स्टेप 6. स्क्रीन पर दिखाई देने वाला परिणाम देखें।

स्टेप 7. रिजल्ट डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट या डिजिटल कॉपी सुरक्षित रखें।

28 अक्टूबर से शुरू होगा PMT और PET

लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में शामिल होना होगा। इसके तहत शारीरिक माप परीक्षण यानी पीएमटी और शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी PET आयोजित की जाएगी। इन परीक्षणों के जरिए उम्मीदवारों की निर्धारित शारीरिक पात्रता और शारीरिक क्षमता का आकलन किया जाएगा।

पीएमटी में उम्मीदवारों की निर्धारित शारीरिक माप संबंधी शर्तों की जांच की जाती है, जबकि पीईटी में शारीरिक दक्षता से जुड़े निर्धारित मानकों को पूरा करना होता है। दोनों परीक्षणों के लिए उम्मीदवारों को अपने एडमिट कार्ड में दिए गए निर्देशों के अनुसार तैयारी करनी चाहिए।

PMT/PET की शुरुआत: 28 अक्टूबर 2026

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि शारीरिक परीक्षण के लिए निर्धारित स्थान, रिपोर्टिंग समय और अन्य निर्देश एडमिट कार्ड या भर्ती बोर्ड के नोटिस में दिए जाएंगे। परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पहले इन सभी जानकारियों की जांच कर लें।

एडमिट कार्ड कब होंगे जारी ?

कोलकाता पुलिस कांस्टेबल भर्ती के पीएमटी और पीईटी के लिए एडमिट कार्ड 15 अक्टूबर 2026 से उपलब्ध होंगे। उम्मीदवार भर्ती के निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे।

लिखित परीक्षा और फाइनल आंसर की की जानकारी

कोलकाता पुलिस कांस्टेबल भर्ती की प्रारंभिक लिखित परीक्षा 21 दिसंबर 2025 को ओएमआर आधारित माध्यम से आयोजित की गई थी। परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे और कुल अंक 100 निर्धारित थे। बोर्ड ने 31 दिसंबर 2025 को प्रोविजनल आंसर की जारी की थी।

इसके बाद भर्ती बोर्ड ने 8 अक्टूबर 2026 को फाइनल आंसर की भी जारी की। अब प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के आधार पर योग्य उम्मीदवारों को PMT और PET के लिए बुलाया जा रहा है।

उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि लिखित परीक्षा में सफल होना अंतिम चयन की गारंटी नहीं है। भर्ती प्रक्रिया के अगले चरणों में निर्धारित पात्रता और अन्य नियमों को पूरा करना होगा।

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