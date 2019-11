पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, इसकी शुरुआत कभी भी हो सकती है, बस ललक होनी चाहिए। लिहाजा, बचपन से पढ़ने की अपनी ख्वाहिश रखती केरल की भागीरथी अम्मा ने 105 साल की उम्र में कक्षा चार की पढ़ाई पूरी कर मिसाल कायम कर दी है। बता दें कि भागीरथी अम्मा ने राज्य साक्षरता मिशन के तहत चौथे वर्ग के बराबर की परीक्षा में हिस्सा लिया है। वह हमेशा ही पढ़ना चाहती थीं। उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ने पर बयान देते हुए बताया कि उन्हें अपनी मां की मौत की वजह से अपना यह सपना छोड़ना पड़ा था क्योंकि इसके बाद भाई-बहनों की देखरेख की जिम्मेदारी उन पर आ गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि इन सभी चीजों से जब वह उबरीं तब तक 30 साल की उम्र में उनके पति की मौत हो गई। इसके बाद फिर छह बच्चों की जिम्मेदारी उन पर ही आन पड़ी और इस लिए वह अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। अम्मा चौथी कक्षा की परीक्षा देकर काफी खुश हैं।

‘समान शिक्षा हासिल करने वाली’व्यक्ति बनी अम्माः अम्मा ने बताया कि जिंदगी की जद्दोजहद ने भले ही लगातार उन्हें पढ़ाई से दूर रखा हो लेकिन वह अपना सपना कहीं दबाए हुए बैठी थीं और जब मौका मिला तो उन्होंने इसे पूरा करने का सोच लिया। जब वह कोल्लम स्थित अपने घर में चौथी कक्षा के समतुल्य परीक्षा दे रही थीं तो वह महज परीक्षा ही नहीं दे रही थीं बल्कि पढ़ाई की चाह रखने वाले दुनिया के लोगों के लिए मिसाल कायम कर रही थीं। मामले में साक्षरता मिशन के निदेशक पीएस श्रीकला ने बताया कि भागीरथी अम्मा केरल साक्षरता मिशन के अब तक के इतिहास में सबसे बुजुर्ग ‘समान शिक्षा हासिल करने वाली’ व्यक्ति बन गई हैं।

Kollam: 105-year old woman Bhageerathi Amma appeared for 4th standard equivalent examination conducted under Kerala State Literacy Mission. #Kerala pic.twitter.com/0jc6WNf78S

