Kerala Board 10th Result 2026 LIVE: केरल बोर्ड ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन आज यानी 15 मई 2026 को केरल एसएसएलसी (SSLC) कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी करेगा। रिजल्ट की घोषणा दोपहर 3 बजे की जाएगी। इस दौरान प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनरल एजुकेशन शर्मिला मैरी जोसेफ, डायरेक्टर ऑफ जनरल एजुकेशन एन.एस.के. उमेश सहित अन्य सीनियर अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। केरल बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 चेक करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस और केरल एसएसएलसी रिजल्ट 2026 डायरेक्ट डाउनलोड लिंक की पूरी जानकारी Jansatta.com/education पर मिलेगी।
रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इस वर्ष एसएसएलसी परीक्षा में कुल 4,17,497 छात्रों ने भाग लिया था। परीक्षाएं 5 मार्च से 30 मार्च 2026 तक राज्यभर के 3,031 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थीं।
Kerala SSLC Result 2026 कहां देखें?
छात्र नीचे दी गई आधिकारिक वेबसाइट्स पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।
pareekshabhavan.kerala.gov.in
prd.kerala.gov.in
sslcexam.kerala.gov.in
results.kite.kerala.gov.in
keralaresults.nic.in
Kerala SSLC Result 2026 कैसे चेक करें?
Kerala SSLC Result 2026 डाउनलोड करने के लिए छात्र नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:
स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pareekshabhavan.kerala.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2. होमपेज पर दिखाई दे रहे “Kerala SSLC Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3. अब अपना हॉल टिकट नंबर और जरूरी जानकारी दर्ज करें।
स्टेप 4. Submit बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 4. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा।
स्टेप 5. भविष्य के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड कर प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।
कब शुरू होगी प्लस वन एडमिशन प्रोसेस
केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी के अनुसार, एसएसएलसी रिजल्ट जारी होने के अगले दिन से प्लस वन एडमिशन 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
मलयालम में अच्छे अंक लाने वालों को मिलेगी स्कॉलरशिप
राज्य सरकार ने घोषणा की है कि मलयालम विषय में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। यह योजना छात्रों में मातृभाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
फेल छात्रों के लिए होगी ‘Save A Year’ परीक्षा
जो छात्र मुख्य परीक्षा में पास नहीं हो पाएंगे, उनके लिए बोर्ड सप्लीमेंट्री परीक्षा आयोजित करेगा। इन परीक्षाओं को “Save A Year Exams” कहा जाता है, जिससे छात्र अपने अंक सुधार सकेंगे।
पिछले वर्षों का रिजल्ट कैसा रहा?
वर्ष 2025 में SSLC रिजल्ट 9 मई को जारी हुआ था और पास प्रतिशत 99.5% रहा था। वहीं 2024 में कुल 4,25,563 छात्र पास हुए थे और पास प्रतिशत 99.69% दर्ज किया गया था।
Kerala SSLC 10th Result 2026 LIVE: ऐसे करें Kerala SSLC Result 2026 डाउनलोड
रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां “Kerala SSLC Result 2026” लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद अपना हॉल टिकट नंबर दर्ज करें और सबमिट बटन दबाएं। स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा। छात्र इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं। बोर्ड ने छात्रों को सलाह दी है कि रिजल्ट में नाम, रोल नंबर और विषयवार अंक ध्यान से जांच लें। किसी भी गलती की स्थिति में तुरंत स्कूल प्रशासन या बोर्ड कार्यालय से संपर्क करें।
Kerala SSLC 10th Result 2026 LIVE: 4.17 लाख छात्रों को रिजल्ट का इंतजार
इस साल Kerala SSLC परीक्षा में कुल 4,17,497 छात्रों ने हिस्सा लिया था। परीक्षाएं राज्यभर के 3,031 केंद्रों पर आयोजित की गई थीं। अब सभी छात्रों को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। केरल शिक्षा विभाग के मुताबिक रिजल्ट पूरी तरह ऑनलाइन जारी किया जाएगा। छात्र अपने स्कूल का रिजल्ट भी देख सकेंगे। बोर्ड ने कहा है कि रिजल्ट प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रखी गई है। परीक्षा मार्च महीने में आयोजित हुई थी और अब कॉपियों का मूल्यांकन पूरा होने के बाद रिजल्ट जारी किया जा रहा है।
Kerala SSLC 10th Result 2026 LIVE: स्लो हो सकती है वेबसाइट
रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट्स पर भारी ट्रैफिक देखने को मिल सकता है, इसलिए अगर साइट ओपन न हो तो कुछ देर बाद दोबारा प्रयास करें। छात्र अपने मार्क्स मेमो का प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं।
Kerala SSLC 10th Result 2026 LIVE: इन वेबसाइट्स पर चेक करें Kerala Board Result
Kerala SSLC Result 2026 जारी होने के बाद छात्र कई आधिकारिक वेबसाइट्स पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकेंगे। प्रमुख वेबसाइट्स में keralaresults.nic.in, results.kite.kerala.gov.in और pareekshabhavan.kerala.gov.in शामिल हैं। छात्रों को सलाह दी गई है कि केवल आधिकारिक पोर्टल का ही इस्तेमाल करें। रिजल्ट देखने के लिए हॉल टिकट नंबर जरूरी होगा।
Kerala SSLC 10th Result 2026 LIVE: आज 3 बजे जारी होगा रिजल्ट
केरल बोर्ड आज दोपहर 3 बजे SSLC यानी कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी करेगा। रिजल्ट की घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की जाएगी, जिसमें शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट्स पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इस साल 4 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी है। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपना हॉल टिकट पहले से तैयार रखें ताकि रिजल्ट चेक करने में किसी तरह की परेशानी न हो। वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ने की वजह से कुछ समय के लिए सर्वर स्लो भी हो सकता है।