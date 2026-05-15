Kerala Board 10th Result 2026 LIVE: केरल बोर्ड ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन आज यानी 15 मई 2026 को केरल एसएसएलसी (SSLC) कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी करेगा। रिजल्ट की घोषणा दोपहर 3 बजे की जाएगी। इस दौरान प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनरल एजुकेशन शर्मिला मैरी जोसेफ, डायरेक्टर ऑफ जनरल एजुकेशन एन.एस.के. उमेश सहित अन्य सीनियर अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। केरल बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 चेक करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस और केरल एसएसएलसी रिजल्ट 2026 डायरेक्ट डाउनलोड लिंक की पूरी जानकारी Jansatta.com/education पर मिलेगी।

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इस वर्ष एसएसएलसी परीक्षा में कुल 4,17,497 छात्रों ने भाग लिया था। परीक्षाएं 5 मार्च से 30 मार्च 2026 तक राज्यभर के 3,031 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थीं।

Kerala SSLC Result 2026 कहां देखें?

छात्र नीचे दी गई आधिकारिक वेबसाइट्स पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

pareekshabhavan.kerala.gov.in

prd.kerala.gov.in

sslcexam.kerala.gov.in

results.kite.kerala.gov.in

keralaresults.nic.in

Kerala SSLC Result 2026 कैसे चेक करें?

Kerala SSLC Result 2026 डाउनलोड करने के लिए छात्र नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pareekshabhavan.kerala.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर दिखाई दे रहे “Kerala SSLC Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अब अपना हॉल टिकट नंबर और जरूरी जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 4. Submit बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 4. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा।

स्टेप 5. भविष्य के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड कर प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

कब शुरू होगी प्लस वन एडमिशन प्रोसेस

केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी के अनुसार, एसएसएलसी रिजल्ट जारी होने के अगले दिन से प्लस वन एडमिशन 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

मलयालम में अच्छे अंक लाने वालों को मिलेगी स्कॉलरशिप

राज्य सरकार ने घोषणा की है कि मलयालम विषय में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। यह योजना छात्रों में मातृभाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

फेल छात्रों के लिए होगी ‘Save A Year’ परीक्षा

जो छात्र मुख्य परीक्षा में पास नहीं हो पाएंगे, उनके लिए बोर्ड सप्लीमेंट्री परीक्षा आयोजित करेगा। इन परीक्षाओं को “Save A Year Exams” कहा जाता है, जिससे छात्र अपने अंक सुधार सकेंगे।

पिछले वर्षों का रिजल्ट कैसा रहा?

वर्ष 2025 में SSLC रिजल्ट 9 मई को जारी हुआ था और पास प्रतिशत 99.5% रहा था। वहीं 2024 में कुल 4,25,563 छात्र पास हुए थे और पास प्रतिशत 99.69% दर्ज किया गया था।

Live Updates