केरल में अगले साल यानी 2027 में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया गया है। राज्य में SSLC, प्लस वन की शुरुआत 1 मार्च से होगी जबकि प्लस टू की परीक्षाएं 2 मार्च से शुरू होंगी। राज्य के शिक्षा मंत्री एन समसमसुद्दीन ने बताया है कि SSLC, हायर सेकेंडरी और दूसरे पब्लिक एग्जाम में 13 लाख से अधिस स्टूडेंट्स के शामिल होने के उम्मीद है।

राज्य सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा है कि केरल में SSLC और प्लस टू एग्जाम 30 मार्च, 2027 तक चलेंगे। SSLC एग्जाम में 4.25 लाख स्टूडेंट्स के बैठने की उम्मीद है तो वहीं प्लस टू एग्जाम में 9 लाख के करीब स्टूडेंट्स शामिल होंगे। एसएसएलसी परीक्षाएं 3,049 सेंटर्स पर होगी। इनमें गल्फ रीजन और लक्षद्वीप में सात-सात सेंटर्स शामिल हैं।

एग्जाम शेड्यूल से जुड़ी महत्वपूर्ण डेट्स

परीक्षा/इवेंट शेड्यूल SSLC लिखित परीक्षाएं 1-30 मार्च, 2027 एसएसएलसी आईटी प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1-15 फरवरी, 2027 SSLC मॉडल एग्जामिनेशन 16-20 फरवरी, 2027 प्लस वन और प्लस टू परीक्षाएँ 2-30 मार्च, 2027 प्लस टू प्रैक्टिकल परीक्षाएँ 25 जनवरी, 2027 से उच्चतर माध्यमिक मॉडल परीक्षाएँ 11-24 फरवरी, 2027 SSLC आंसर-शीट इवैल्यूएशन 5-27 अप्रैल, 2027 SSLC रिजल्ट मई 2027 का पहला हफ़्ता (अनुमानित) हायर सेकेंडरी रिजल्ट 15 मई, 2027 तक (अपेक्षित)

डेटशीट जारी होने के बाद आगे क्या करें स्टूडेंट?

बोर्ड परीक्षाओं की तारीख आने के बाद छात्रों को आखिरी महीने तक इंतजार करने के बजाय अपने रिवीजन शेड्यूल को व्यवस्थित करना शुरू कर देना चाहिए। क्लास 10 के स्टूडेंट्स को मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस और लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को समय देना होगा। क्लास 10 के स्टूडेंट्स को भी फरवरी से पहले अपनी IT की तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए।

वहीं प्लस वन और प्लस टू के स्टूडेंट्स को अपने एग्जाम शेड्यूल का ध्यान रखना चाहिए और मॉडल एग्जाम से पहले जरूरी असाइनमेंट और रिवीजन का काम पूरा कर लेना चाहिए। स्टूडेंट्स को केरल जनरल एजुकेशन डिपार्टमेंट और अपने स्कूलों से रेगुलर अनाउंसमेंट चेक करते रहना चाहिए। साथ ही सब्जेक्ट के हिसाब से टाइमटेबल, एग्जाम के इंस्ट्रक्शन और अपडेट भी देखते रहना चाहिए।

अगले साल रिजल्ट कब होगा जारी?

केरल एसएसएलसी और प्लस टू की बोर्ड परीक्षाओं के साथ इवैल्यूएशन शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। SSLC आंसर शीट का इवैल्यूएशन 5 अप्रैल से शुरू होगा और 27 अप्रैल, 2027 को खत्म होगा। ऐसे में रिजल्ट मई के हफ्ते में शेयर किए जाने की उम्मीद है।

वहीं प्लस टू के स्टूडेंट्स के लिए आंसर शीट का इवैल्यूएशन भी 5 अप्रैल से शुरू होगा। वहीं प्लस टू का रिजल्ट 15 मई 2027 तक आने की उम्मीद है।

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केरल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल (KEAM) प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले टाइप-1 डायबिटीज के छात्रों के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, सरकार ने इन परीक्षाओं में शामिल होने वाले टाइप-1 डायबिटीज के छात्रों को पेपर के दौरान अतिरिक्त समय देने का ऐलान किया है। राज्य के हायर एजुकेशन मिनिस्टर रोजी एम. जॉन की ओर से शुक्रवार को यह घोषणा की गई। यहां पढ़ें पूरी खबर…