DHSE Kerala Plus Two 12th Result 2020 Live: छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट keralaresults.nic.in पर अपना रिजल्‍ट चेक कर सकते हैं।

Kerala Plus Two 12th Result 2020, DHSE Kerala Plus Two +2 12th Result 2020 LIVE Updates: केरल उच्च माध्यमिक शिक्षा विभाग आज बुधवार 15 जुलाई को 12वीं की परीक्षा के रिजल्ट जारी करने जा रहा है। छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट keralaresults.nic.in पर अपना रिजल्‍ट चेक कर सकते हैं। परिणाम विभिन्न अन्य वेबसाइटों – kerala.gov.in, results.itschool.gov.in, cdit.org, prd.kerala.gov.in, results.nic.in, educationkerala.gov.in पर भी उपलब्‍ध रहेगा। छात्र वेबसाइट पर जाकर अपने एडमिट कार्ड मौजूद रोल नंबर आदि जानकारी की मदद से अपना रिजल्‍ट चेक कर सकेंगे।

DHSE Kerala Plus Two 12th Result 2020 Date & Time: Check Here

10 मार्च से 26 मार्च के बीच आयोजित की गई परीक्षा में शामिल होने के लिए 8 लाख से अधिक छात्रों ने रजिस्‍ट्रेशन किया था। परीक्षाएं COVID19 संक्रमण के चलते लागू लॉकडाउन के कारण पूरी नहीं हो सकी थीं और मई अंत में बची हुई परीक्षाएं आयोजित की गई हैं। बोर्ड अब रिजल्‍ट जारी करने के लिए तैयार है तथा कुछ ही देर में रिजल्‍ट चेक करने का लिंक आधिकारिक वेबसाइट के होमपेज पर लाइव कर दिया जाएगा। छात्र किसी भी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें।