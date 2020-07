Kerala Plus Two 12th Result 2020: छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट keralaresults.nic.in पर अपना रिजल्‍ट चेक कर सकते हैं।

DHSE Kerala Plus Two Result 2020 Date and Time: उच्च माध्यमिक शिक्षा विभाग (DHSE) केरल बुधवार 15 जुलाई को प्लस टू रिजल्ट की घोषणा करने जा रहा है। 10 मार्च से 26 मार्च के बीच आयोजित की गई परीक्षा में शामिल होने के लिए 8 लाख से अधिक छात्रों ने रजिस्‍ट्रेशन किया था। हालांकि, देश भर में कोरोनोवायरस के मामलों में तेजी से वृद्धि के चलते परीक्षाएं स्थगित कर दी गईं और लंबित परीक्षाओं को मई के अंत में आयोजित किया गया।

+2 परीक्षा उचित सोशल डिस्‍टेंसिंग के नियमों के तहत आयोजित की गई थी और पीटीआई में एक रिपोर्ट के अनुसार, राज्य भर के केंद्रों को सेनिटाइज़ भी किया गया था और छात्रों को गेट से एंट्री पर थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ा। छात्रों को आपस में पेन और अन्य उपकरणों का आदान-प्रदान करने की भी अनुमति नहीं थी।

छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट keralaresults.nic.in पर अपना रिजल्‍ट चेक कर सकते हैं। परिणाम विभिन्न अन्य वेबसाइटों – kerala.gov.in, results.itschool.gov.in, cdit.org, prd.kerala.gov.in, results.nic.in, educationkerala.gov.in पर भी उपलब्‍ध रहेगा।

रिजल्‍ट जारी होने पर आधिकारिक वेबसाइट हेवी ट्रैफिक के कारण अनरिस्‍पांसिव हो सकती है, ऐसे में अपना रिजल्‍ट सबसे पहले और आसानी से पाने के लिए छात्र नीचे दिए गए फॉर्म में अपनी जानकरी दर्ज कर दें तथा रिजल्‍ट मोबाइल पर ही बगैर इंटरनेट के भी प्राप्‍त हो जाएगा।

