Kerala Plus One Result 2019 at www.dhsekerala.gov.in, Keralaresults.nic.in LIVE Updates

Kerala Plus One Result 2019, DHSE Kerala Class 11th +1 Result 2019 at www.dhsekerala.gov.in, keralaresults.nic.in LIVE Updates: Kerala Department of Higher education (DHSE) आज Class 11th का रिजल्ट जारी करने जा रहा है। रिजल्ट 28 मई यानी आज 11 बजे जारी किया जाएगा। Kerala plus one result या DHSE plus one results dhsekerala.gov.in और keralaresults.nic.in पर जारी किया जाएगा। DHSE (Kerala) के एग्जाम 6 मार्च से लेकर 27 मार्च तक आयोजित किए गए थे। इस बार करीब 4 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिए थे। इस बीच, DHSE (केरल) ने 24 मई को प्रवेश के लिए प्लस वन की पहली आवंटन सूची जारी की। केरल एसएसएलसी कक्षा 10 परीक्षा में पास छात्र कक्षा 11 प्रवेश के लिए पात्र हैं।

Kerala Plus One Result 2019: Check Here

ऐसे चेक करें रिजल्ट: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट keralaresults.nic.in या dhsekerala.gov.in पर जाएं। अब होमपेज पर “DHSE Plus One Result 2019” का लिंक दिखाई देगा। उस पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करते ही नया पेज खुल जाएगा। अब यहां अपना रोल नंबर और जन्मतिथि डालनी है। डिटेल्स डालने के बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही रिजल्ट आपके सामने होगा। स्टूडेंट्स यहां क्लिक करके सीधे अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। Check Result Here