DHSE Kerala Board 11th Result 2018 Declared at keralaresults.nic.in, dhsekerala.gov.in LIVE UPDATES: 11th का रिजल्ट जारी, यहां करें ऑनलाइन चेक

www.keralaresults.nic.in, www.dhsekerala.gov.in, Kerala Plus One Result 2018, DHSE Kerala Plus One +1 Result 2018 Live Updates: Kerala Secondary Education Examination Board, DHSE Board आज 11वीं के नतीजे जारी कर दिया है। स्टूडेंट्स Kerala Class 11th result 2018, Kerala Plus One Results 2018, DHSE Board +1 Result 2018 ऑनलाइन DHSE Board की वेबसाइट पर देख सकते हैं। नतीजे शाम 5 बजे dhsekerala.gov.in पर जारी किए गए। 11वीं की परीक्षाएं 7 से 28 मार्च 2018 के बीच आयोजित हुई थीं। चलिए अब जानते हैं कैसे आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए वेबसाइट keralaresults.nic.in पर लॉगइन करें। वेबसाइट पर आपको ‘Kerala Class 11th result 2018’, ‘Kerala Plus One Results 2018’ या ‘DHSE Board +1 Result 2018’ लिंक पर क्लिक करें।

अपना रोल नंबर सबमिट करें। रोल नंबर सबमिट करते ही नतीजे आपकी स्क्रीन पर खुल जाएंगे। डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें। इसके अलावा रिजल्ट iExaMS app पर भी उपलब्ध रहेंगे। आपको बता दें Kerala DHSE ने इसी महीने 10वीं और 12वीं के नतीजे भी जारी कर दिए थे। 10वीं के नतीजे 3 मई को जारी किए गए थे। वहीं 12वीं के नतीजे 10 मई को जारी हुए थे। 3.69 लाख विद्यार्थी 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। पासिंग पर्सेंटेज 83.75 फीसदी था। वहीं 10वीं का पासिंग पर्सेंटेज 97.84% था। परीक्षा में 4.41 लाख स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था।