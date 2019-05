Kerala HSCAP Plus One Trial Allotment Result 2019 LIVE Updates: केरल प्लस वन ट्रायल अलॉटमेंट रिजल्ट जारी, यहां देखें

Kerala HSCAP Plus One Trial Allotment Result 2019 LIVE Updates: DHSE, गवर्मेंट ऑफ केरल ने Kerala Plus One Trial Allotment Result 2019 जारी कर दिया है। स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट hscap.kerala.gov.in पर चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को अपना रिजल्ट चेक करने के लिए अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और जिला डालना होगा। अगर आपको इसमें कोई बदलाव कराना है तो उसका फॉर्म आपके स्कूल में मिलेगा। इसके लिए आखिरी तारीख 21 मई शाम 4 बजे तक है। Directorate of Higher Secondary Education ने HSCAP Kerala Plus One Trial Allotment Result 2019 के शेड्यूल टाइम से 1 दिन पहले जारी कर दिया है। यहां क्लिक करके आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

रिपोर्टों के अनुसार, केरल प्लस वन एडमिशन 2019 के लिए 4.7 लाख से अधिक छात्रों ने आवेदन किया है। आवेदकों की कुल संख्या, लगभग 413262, ने केरल एसएसएलसी से अध्ययन किया था। बाकी सीबीएसई और आईसीएसई से हैं, क्रमशः 45560 और 4278। आवेदकों की ज्यादा संख्या के बाद, कुछ जिलों में प्लस वन सीटों और एसएसएलसी सीटों की संख्या में अंतर हुआ है। उदाहरण के लिए, 78335 छात्रों ने मलप्पुरम में एसएसएलसी पास किया, और इसमें 52775 प्लस वन सीटें हैं। इसी तरह 44074 छात्रों ने कोझीकोड में SSLC पास किया, जबकि इसमें केवल 34522 प्लस वन सीटें हैं।