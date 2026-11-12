केरल सरकार ने राज्य में नर्सिंग एजुकेशन की दिशा एक अहम और बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने घोषणा की है कि नर्सिंग एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अलग नर्सिंग यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। साथ ही नर्सिंग कोर्स की सीटों में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी भी की जाएगी। राज्य सरकार के इस फैसले से उन स्टूडेंट्स को फायदा होगा जो नर्सिंग की पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं।

राज्य सरकार का कहना है कि सीटें बढ़ाने के साथ-साथ शिक्षा की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बुधवार को केरल गवर्नमेंट नर्सेस यूनियन के राज्य सम्मेलन का उद्घाटन कार्यक्रम में यह घोषणाएं की।

पढ़ाई के लिए अब बाहर राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा

इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य के बड़ी संख्या में छात्र नर्सिंग की पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों का रुख करते हैं। वहां उन्हें अपनी पढ़ाई पर करीब 15 से 20 लाख रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं। सरकार की कोशिश है कि छात्रों को नर्सिंग की बेहतर शिक्षा अपने ही राज्य में कम खर्च पर मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ही नर्सिंग शिक्षा के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाएं ताकि छात्रों को दूसरे राज्यों पर निर्भर न रहना पड़े।

‘शिक्षा की क्वालिटी से समझौता नहीं होगा’

मुख्यमंत्री ने कहा कि नई नर्सिंग यूनिवर्सिटी और सीटों में बढ़ोतरी से राज्य में नर्सिंग शिक्षा का विस्तार होगा। इससे अधिक छात्रों को इस क्षेत्र में करियर बनाने का मौका मिल सकेगा। सीटों की संख्या बढ़ाने के फैसले पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य सिर्फ दाखिले बढ़ाना नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना भी है।

हेल्थ सेक्टर को प्राथमिकता देगी सरकार

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आर्थिक चुनौतियों के बावजूद हेल्थ सेक्टर को प्राथमिकता देगी। जरूरत पड़ने पर दूसरे विभागों के खर्च में कटौती करके भी हेल्थ सेक्टर के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नर्सिंग शिक्षा को मजबूत करना राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं के भविष्य के लिए जरूरी है। इस पहल से न सिर्फ छात्रों को शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे, बल्कि राज्य में प्रशिक्षित नर्सिंग कर्मचारियों की उपलब्धता भी बढ़ेगी। सीएम ने कहा कि सरकार का लक्ष्य नर्सिंग शिक्षा तक ज्यादा से ज्यादा छात्रों की पहुंच बनाना और राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना है।

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जम्मू-कश्मीर सरकार ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी रूल्स 2026 को अधिसूचित कर दिया है। इसके तहत केंद्र शासित प्रदेश के मूल निवासियों (डोमिसाइल) को प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में दाखिले और नौकरियों में कम से कम 25 फीसदी आरक्षण मिलेगा। यह नियम शिक्षण और गैर-शिक्षण दोनों तरह के पदों पर लागू होगा। सरकार के इस फैसले का उद्देश्य स्थानीय युवाओं के लिए उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। यहां पढ़ें पूरी खबर…