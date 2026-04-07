केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करने वाले अभिभावक आगे की प्रक्रिया का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जिन पैरेंट्स ने बालवाटिका के लिए अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन कराया है उनके लिए 8 अप्रैल की तारीख काफी अहम है क्योंकि KVS की ओर से बालवाटिका 1, 2 व 3 की पहली अलॉटमेंट लिस्ट जारी की जाएगी। इसके बाद 9 अप्रैल को कक्षा 1 में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले स्टूडेंट्स की पहली लिस्ट जारी होगी। यह दोनों ही लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर प्रकाशित होगी।

सूची में नाम आने के बाद आगे की प्रक्रिया का बनना होगा हिस्सा

केवीएस केऑफिशियल शेड्यूल के मुताबिक, बालवाटिका-1 और 3 और क्लास 1 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विंडो 20 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक खुली रही थी। इस दौरान जिन पैरेंट्स ने अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन कराया है उनके लिए 8 और 9 अप्रैल की तारीख अहम है। हालांकि कुछ राज्यों (जहां चुनाव हैं) में यह सूची 10 अप्रैल को जारी होगी। सूची में जिसका नाम होगा वह आगे की प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं।

सूची में नाम आने के बाद आगे क्या करें?

केवीएस लॉटरी रिजल्ट (अलॉटमेंट लिस्ट) जारी होने के बाद जिन स्टूडेंट्स का नाम उस लिस्ट में होगा उन्हें अपने पैरेंट्स के साथ तय टाइमलाइन के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन की अन्य फॉर्मैलिटीज पूरी करनी होंगी। डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस काफी होगा क्योंकि उसमें आपके सभी दस्तावेजों की अच्छे से जांच की जाएगी।

जिन दस्तावेजों की जरूरत होगी उनमें उम्र साबित करने वाला दस्तावेज, डोमिसाइल, सर्विस सर्टिफिकेट (अगर लागू हो), जाति सर्टिफिकेट (आरक्षित कैटेगरी के लिए) और RTE एप्लीकेंट के लिए इनकम सर्टिफिकेट जमा करना शामिल है। प्रोसेस समय पर पूरा न होने पर सीट कैंसिल हो सकती है, जिसे बाद की लिस्ट में वेटलिस्टेड कैंडिडेट को दे दिया जाता है।