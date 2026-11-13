केरल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल (KEAM) प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले टाइप-1 डायबिटीज के छात्रों के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, सरकार ने इन परीक्षाओं में शामिल होने वाले टाइप-1 डायबिटीज के छात्रों को पेपर के दौरान अतिरिक्त समय देने का ऐलान किया है। राज्य के हायर एजुकेशन मिनिस्टर रोजी एम. जॉन की ओर से शुक्रवार को यह घोषणा की गई।

रोजी एम. जॉन की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, केरल में अब KEAM प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले टाइप-1 डायबिटीज के छात्रों को परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए छात्रों को डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट एग्जाम से पहले जमा कराना होगा।

सीएम की मंजूरी के बाद लागू हुआ फैसला

सरकार का यह फैसला टाइप-1 डायबिटीज फाउंडेशन की ओर से दिए गए प्रतिवेदन और प्रवेश परीक्षा आयुक्त की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद लिया गया है। प्रस्ताव को वित्त विभाग और मुख्यमंत्री की भी मंजूरी मिल चुकी है।

एक्स्ट्रा टाइम की क्यों जरूरत होती है?

बता दें कि टाइप-1 डायबिटीज वाले स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा के दौरान अतिरिक्त समय की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता। ऐसे में मरीजों को नियमित रूप से इंसुलिन लेने और ब्लड ग्लूकोज लेवल की निगरानी करने की जरूरत होती है।

एग्जाम के दौरान अचानक ब्लड शुगर कम या ज्यादा होने पर चक्कर आना, कमजोरी, घबराहट और ध्यान केंद्रित करने में परेशानी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में छात्र को ग्लूकोज टैबलेट या स्नैक्स लेने, इंसुलिन का प्रबंधन करने और ब्लड शुगर जांचने के लिए समय चाहिए होता है।

इसी को ध्यान में रखते हुए केरल सरकार ने प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट अतिरिक्त समय देने का फैसला किया है, ताकि छात्रों को मेडिकल जरूरतों के कारण परीक्षा में समय का नुकसान न उठाना पड़े।

एग्जाम सेंटर पर यह सुविधाएं भी मिलेंगी

सरकार ने इन स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा टाइम देने की घोषणा के साथ-साथ परीक्षा केंद्रों पर छात्रों को कई जरूरी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी फैसला किया है। सुरक्षा जांच के बाद टाइप-1 डायबिटीज वाले उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल में इंसुलिन पेन, इंसुलिन पंप, ग्लूकोज टैबलेट, पानी, कंटीन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम (CGMS), स्नैक्स और फल ले जाने की अनुमति होगी।

एनटीए के एग्जाम में लागू नहीं होगा यह फैसला

बता दें कि राज्य सरकार का यह फैसला राज्य स्तर पर होने वाले एंट्रेंस एग्जाम के लिए ही लागू होगा। एनटीए की ओर से आयोजित होने वाली परीक्षाओं में यह नियम लागू नहीं होगा। देश के ज्यादातर राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षाओं में अतिरिक्त समय की सुविधा मुख्य रूप से दिव्यांग (PwBD) उम्मीदवारों और लिखने में विशेष कठिनाई वाले छात्रों को निर्धारित नियमों के तहत दी जाती है। हालांकि, टाइप-1 डायबिटीज के लिए अलग से अतिरिक्त समय देने का प्रावधान आमतौर पर नहीं है।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से आयोजित JEE Main में पात्र दिव्यांग उम्मीदवारों को स्क्राइब की सुविधा के साथ प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है। 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले ऐसे उम्मीदवार भी निर्धारित शर्तों के तहत इस सुविधा के पात्र हो सकते हैं, जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है। हालांकि, JEE Main के नियमों में टाइप-1 डायबिटीज को अलग से अतिरिक्त समय पाने वाली श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है।

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