केरल इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर मेडिकल (KEAM) प्रवेश परीक्षा 2026 में एर्नाकुलम के रहने वाले रोशन राजू ने इंजीनियरिंग में टॉप किया है। वहीं फार्मेसी कैटेगिरी में विनायक नारायण ने पहला स्थान हासिल किया है। कमिश्नर फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन (CEE) ने शनिवार को इस एग्जाम की रैंक लिस्ट जारी की जिसमें टॉपर्स के नाम साझा किए गए। कैंडिडेट्स इस रैंक लिस्ट को आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in पर उसे चेक कर सकते हैं।