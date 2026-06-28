केरल इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर मेडिकल (KEAM) प्रवेश परीक्षा 2026 में एर्नाकुलम के रहने वाले रोशन राजू ने इंजीनियरिंग में टॉप किया है। वहीं फार्मेसी कैटेगिरी में विनायक नारायण ने पहला स्थान हासिल किया है। कमिश्नर फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन (CEE) ने शनिवार को इस एग्जाम की रैंक लिस्ट जारी की जिसमें टॉपर्स के नाम साझा किए गए। कैंडिडेट्स इस रैंक लिस्ट को आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in पर उसे चेक कर सकते हैं।
KEAM 2026: रैंक लिस्ट जारी, एर्नाकुलम के रोशन राजू बने टॉपर; शिक्षा मंत्री ने घर जाकर दी बधाई
केरल इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर मेडिकल (KEAM) परीक्षा के लिए रैंक लिस्ट जारी कर दी गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट cee.kerala.gov.in पर जाकर रैंक लिस्ट चेक कर सकते हैं।
Written by Kapil Tiwariजनसत्ता एजुकेशन डेस्क
नई दिल्ली
Jansatta.com पर पढ़े ताज़ा एजुकेशन समाचार (Education News), लेटेस्ट हिंदी समाचार (Hindi News), बॉलीवुड, खेल, क्रिकेट, राजनीति, धर्म और शिक्षा से जुड़ी हर ख़बर। समय पर अपडेट और हिंदी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए जनसत्ता की हिंदी समाचार ऐप डाउनलोड करके अपने समाचार अनुभव को बेहतर बनाएं ।First published on: 28-06-2026 at 12:29 IST