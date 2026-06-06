कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण (KEA) ने कर्नाटक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. एम.सी. सुधाकर ने आधिकारिक तौर पर रिजल्ट जारी किया। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब अपना परिणाम cetonline.karnataka.gov.in और karresults.nic.in पर देख सकते हैं।

इस वर्ष KCET 2026 परीक्षा में 3,09,014 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 2,92,782 उम्मीदवार विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए पात्र घोषित किए गए हैं। रिजल्ट के साथ KEA ने विभिन्न स्ट्रीम्स के टॉप रैंकर्स की सूची भी जारी की है।

KCET 2026 Engineering Top 5 Rankers

इंजीनियरिंग स्ट्रीम में इस वर्ष तनिषा कार्तिक ने पहला स्थान हासिल किया है। टॉप 5 रैंकर्स की सूची इस प्रकार है:

तनिषा कार्तिक

स्रजन बी एस

निनाद वशिष्ठ

इरा जैन

रिशोन फर्नांडीस

KCET 2026 Veterinary Science Top 5 Rankers

वेटरनरी साइंस में नयना गोपी ने पहला स्थान प्राप्त किया। टॉप 5 उम्मीदवारों की सूची:

नयना गोपी

अमूल्या एस

ऋत्विक कुमार

बसवराज अवती

सुचित्रा एम

KCET 2026 Farm Sciences Top 5 Rankers

फार्म साइंसेज स्ट्रीम में निनाद वशिष्ठ ने पहला स्थान हासिल किया। टॉप 5 रैंकर्स:

निनाद वशिष्ठ

अनमोल प्रभु

समय ए एस

ऋषिका के एस

ऋतुल एस रेड्डी

B.Pharm और Pharm.D के टॉप रैंकर्स

B.Pharm और Pharm.D कोर्स में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले उम्मीदवार:

नयना गोपी

अमूल्या एस

सुचित्रा एम

सरकारी पीयू कॉलेजों के छात्रों का शानदार प्रदर्शन

UGCET 2026 के लिए सरकारी पीयू कॉलेजों से 8,414 छात्रों ने आवेदन किया था, जिनमें से 7,620 परीक्षा में शामिल हुए। इन छात्रों ने भी मेरिट सूची में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया।

टॉप 1000 इंजीनियरिंग रैंक में 12 छात्र शामिल

टॉप 5000 इंजीनियरिंग रैंक में 53 छात्र शामिल

टॉप 10000 इंजीनियरिंग रैंक में 108 छात्र शामिल

कन्नड़ माध्यम और ग्रामीण छात्रों ने भी बनाई जगह

कन्नड़ माध्यम के छात्रों में 9 उम्मीदवार टॉप 1000 रैंक में शामिल हुए, जबकि 75 छात्र टॉप 5000 और 226 छात्र टॉप 10000 रैंक में पहुंचे। वहीं ग्रामीण कोटा का दावा करने वाले छात्रों में 4 उम्मीदवार टॉप 1000, 53 उम्मीदवार टॉप 5000 और 108 उम्मीदवार टॉप 10000 रैंक में जगह बनाने में सफल रहे।

KCET Result 2026 कैसे देखें?

उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन नंबर और अन्य आवश्यक विवरण दर्ज कर परिणाम देख सकते हैं। रिजल्ट के साथ रैंक कार्ड भी डाउनलोड किया जा सकता है।