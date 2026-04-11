कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी (KEA) ने फाइनली कर्नाटक सीईटी परीक्षा 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। KEA ने 10 अप्रैल 2026, शनिवार को प्रवेश पत्र जारी किया। 22 अप्रैल से शुरू हो रही इस परीक्षा के लिए जिन कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है वह KEA की आधिकारिक वेबसाइट cetonline.karnataka.gov.in से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड एक्सेस करने के लिए कैंडिडेट्स को अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करना होगा।

KCET 2026: How To Download Admit card?

कर्नाटक सीईटी परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट cetonline.karnataka.gov.in पर विजिट करें।

अब click here to visit KEA Website पर क्लिक करें।

अब Latest Announcements सेक्शन में 10-04 UGCET 2026 Admission Ticket Download Link. 10-04-2026 लिंक पर क्लिक करें।

अब एक नया पेज ओपन होगा यहां एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड दर्ज और कैप्चा कोड दर्ज करें।

एडमिट कार्ड अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। इसे डाउनलोड करें और इसका प्रिंट आउट निकाल लें।

TGBIE TS Inter Results 2026 LIVE

कब से शुरू होगी परीक्षा?

कर्नाटक सीईटी परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट ये जान लें कि एडमिट कार्ड परीक्षा में शामिल होने से जुड़ा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसके बिना उम्मीदवारों को एग्जाम सेंटर के अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। बता दें कि KCET परीक्षा 23 और 24 अप्रैल को होनी है जबकि कन्नड़ भाषा की परीक्षा 22 अप्रैल, 2026 को होगी।

एडमिट कार्ड में मिलेगी यह जानकारी

KCET 2026 एडमिट कार्ड में उम्मीदवारों को परीक्षा से जुड़ी अहम जानकारी मिलेगी। कैंडिडेट के बारे में जो जानकारी मिलेगी उसमें नाम, फोटो और सिग्नेचर दिखाई देंगी। इसके अलावा एग्जाम से जुड़ी जानकारी में सब्जेक्ट पेपर, तारीखें और टाइमिंग शामिल हैं।

एडमिट कार्ड में दिए गए एग्जाम सेंटर का पता और कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन की जानकारी होती है, जो एप्लीकेशन नंबर होता है। इसके अलावा, इसमें कुछ जरूरी गाइडलाइंस होती हैं जिनका एग्जाम के समय कैंडिडेट्स को पालन करना होता है।

KCET, KEA द्वारा ली जाने वाली एक सालाना परीक्षा है और यह कर्नाटक राज्य में अलग-अलग इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मेडिकल और फार्मेसी कोर्स में एडमिशन के लिए एक गेट की तरह काम करती है।