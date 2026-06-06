KEA UGCET Result 2026 LIVE Update: कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण (KEA) आज कर्नाटक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (KCET) या UGCET 2026 का परिणाम जारी करेगा। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट cetonline.karnataka.gov.in और karresults.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट और रैंक कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

इस वर्ष KCET 2026 के लिए कुल 3,30,479 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। इनमें से लगभग 3.1 से 3.2 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा में भाग लिया। परीक्षा का आयोजन राज्यभर के 745 परीक्षा केंद्रों पर किया गया था।

कब हुई थी परीक्षा?

KCET 2026 परीक्षा का आयोजन 23 और 24 अप्रैल 2026 को दो शिफ्टों में किया गया था। पहली शिफ्ट सुबह 10:30 बजे से 11:50 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से 3:50 बजे तक चली थी।

परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की 26 अप्रैल को जारी की गई थी। उम्मीदवारों को आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 30 अप्रैल तक का समय दिया गया था। आपत्ति दर्ज करने के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य था।

KCET Result 2026 ऐसे करें चेक

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं:

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट cetonline.karnataka.gov.in या karresults.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर उपलब्ध KCET 2026 Result या UGCET 2026 Scorecard लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना Application/Registration Number दर्ज करें।

स्टेप 4. नाम के पहले चार अक्षर भरें।

स्टेप 5. Submit बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 6. स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा।

स्टेप 7. स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट निकालकर सुरक्षित रखें।

स्कोरकार्ड में क्या-क्या होगा?

KCET 2026 रैंक कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार निम्नलिखित विवरण अवश्य जांच लें:

उम्मीदवार का नाम

रजिस्ट्रेशन नंबर

विषयवार अंक (फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स/बायोलॉजी)

कुल प्राप्तांक

KCET 2026 रैंक

अन्य परीक्षा संबंधी विवरण

काउंसलिंग के लिए जरूरी होगा रैंक कार्ड

KCET 2026 का रैंक कार्ड आगे होने वाली काउंसलिंग प्रक्रिया और सीट आवंटन के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज होगा। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि रिजल्ट जारी होने के बाद स्कोरकार्ड डाउनलोड कर उसकी एक से अधिक प्रतियां सुरक्षित रखें।

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