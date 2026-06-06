KEA UGCET Result 2026 LIVE Update: कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण (KEA) आज कर्नाटक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (KCET) या UGCET 2026 का परिणाम जारी करेगा। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट cetonline.karnataka.gov.in और karresults.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट और रैंक कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
इस वर्ष KCET 2026 के लिए कुल 3,30,479 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। इनमें से लगभग 3.1 से 3.2 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा में भाग लिया। परीक्षा का आयोजन राज्यभर के 745 परीक्षा केंद्रों पर किया गया था।
कब हुई थी परीक्षा?
KCET 2026 परीक्षा का आयोजन 23 और 24 अप्रैल 2026 को दो शिफ्टों में किया गया था। पहली शिफ्ट सुबह 10:30 बजे से 11:50 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से 3:50 बजे तक चली थी।
परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की 26 अप्रैल को जारी की गई थी। उम्मीदवारों को आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 30 अप्रैल तक का समय दिया गया था। आपत्ति दर्ज करने के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य था।
KCET Result 2026 ऐसे करें चेक
उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं:
स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट cetonline.karnataka.gov.in या karresults.nic.in पर जाएं।
स्टेप 2. होमपेज पर उपलब्ध KCET 2026 Result या UGCET 2026 Scorecard लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3. अपना Application/Registration Number दर्ज करें।
स्टेप 4. नाम के पहले चार अक्षर भरें।
स्टेप 5. Submit बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 6. स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा।
स्टेप 7. स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट निकालकर सुरक्षित रखें।
स्कोरकार्ड में क्या-क्या होगा?
KCET 2026 रैंक कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार निम्नलिखित विवरण अवश्य जांच लें:
उम्मीदवार का नाम
रजिस्ट्रेशन नंबर
विषयवार अंक (फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स/बायोलॉजी)
कुल प्राप्तांक
KCET 2026 रैंक
अन्य परीक्षा संबंधी विवरण
काउंसलिंग के लिए जरूरी होगा रैंक कार्ड
KCET 2026 का रैंक कार्ड आगे होने वाली काउंसलिंग प्रक्रिया और सीट आवंटन के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज होगा। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि रिजल्ट जारी होने के बाद स्कोरकार्ड डाउनलोड कर उसकी एक से अधिक प्रतियां सुरक्षित रखें।
cetonline.karnataka.gov.in, KEA UGCET Result 2026 LIVE: आवेदन नंबर रखना होगा तैयार
KCET रिजल्ट देखने के लिए आवेदन संख्या सबसे महत्वपूर्ण लॉगिन विवरण है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि रिजल्ट जारी होने से पहले अपना आवेदन नंबर और नाम की जानकारी तैयार रखें। गलत जानकारी दर्ज करने पर परिणाम नहीं खुल पाएगा। यदि आवेदन संख्या भूल गए हैं तो आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध सहायता विकल्पों का उपयोग किया जा सकता है। सही विवरण के साथ लॉगिन करने पर कुछ ही सेकंड में स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
cetonline.karnataka.gov.in, KEA UGCET Result 2026 LIVE: वेबसाइट स्लो हो तो क्या करें?
रिजल्ट जारी होने के समय लाखों छात्र एक साथ वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं। इससे वेबसाइट की गति धीमी हो सकती है या सर्वर पर दबाव बढ़ सकता है। ऐसे में उम्मीदवार घबराएं नहीं। कुछ समय बाद दोबारा प्रयास करें या वैकल्पिक आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग करें। इंटरनेट कनेक्शन स्थिर होना भी जरूरी है। रिजल्ट डाउनलोड होने के बाद उसे तुरंत सेव कर लें ताकि बाद में किसी समस्या का सामना न करना पड़े। धैर्य और सावधानी से प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
cetonline.karnataka.gov.in, KEA UGCET Result 2026 LIVE: परीक्षा केंद्रों की संख्या रही 745
KCET 2026 परीक्षा राज्यभर के 745 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इतनी बड़ी संख्या में केंद्र बनाए जाने का उद्देश्य अधिक से अधिक छात्रों को सुविधा प्रदान करना था। परीक्षा के दौरान सुरक्षा और पारदर्शिता के विशेष इंतजाम किए गए थे। लाखों छात्रों ने निर्धारित केंद्रों पर परीक्षा दी। सफल आयोजन के बाद अब परिणाम घोषित होने का इंतजार है। परीक्षा केंद्रों की व्यापक व्यवस्था ने उम्मीदवारों को अपने नजदीकी स्थान पर परीक्षा देने का अवसर प्रदान किया।
cetonline.karnataka.gov.in, KEA UGCET Result 2026 LIVE: इंजीनियरिंग प्रवेश के लिए अहम है KCET
KCET कर्नाटक में इंजीनियरिंग प्रवेश का प्रमुख माध्यम है। राज्य के कई सरकारी और निजी इंजीनियरिंग कॉलेज इसी परीक्षा के आधार पर दाखिला देते हैं। हर साल लाखों छात्र इस परीक्षा में भाग लेते हैं। बेहतर रैंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार प्रतिष्ठित संस्थानों में सीट हासिल कर सकते हैं। परीक्षा के परिणाम के बाद कॉलेज चयन और काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। इसलिए रिजल्ट के साथ-साथ छात्रों को अपने करियर विकल्पों पर भी ध्यान देना चाहिए।
cetonline.karnataka.gov.in, KEA UGCET Result 2026 LIVE: KCET काउंसलिंग कब शुरू हो सकती है?
रिजल्ट जारी होने के बाद KEA जल्द ही काउंसलिंग कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। काउंसलिंग में दस्तावेज सत्यापन, विकल्प भरना और सीट आवंटन जैसी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट देखते रहना चाहिए। काउंसलिंग के दौरान रैंक और श्रेणी के आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं। बेहतर रैंक वाले उम्मीदवारों को पसंदीदा कॉलेज और कोर्स मिलने की संभावना अधिक रहती है। इसलिए छात्रों को पहले से आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने चाहिए।
cetonline.karnataka.gov.in, KEA UGCET Result 2026 LIVE: रिजल्ट जारी होने के बाद क्या करें?
रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार सबसे पहले अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और सभी विवरणों की जांच करें। इसके बाद रैंक के अनुसार संभावित कॉलेजों और कोर्सों की जानकारी जुटानी चाहिए। छात्रों को काउंसलिंग प्रक्रिया से जुड़े नोटिफिकेशन पर भी नजर रखनी होगी। दस्तावेज सत्यापन और विकल्प भरने की प्रक्रिया समय पर पूरी करना जरूरी होगा। यदि कोई त्रुटि दिखाई दे तो संबंधित प्राधिकरण से तुरंत संपर्क करें। समय पर तैयारी करने से काउंसलिंग प्रक्रिया आसान हो जाएगी।
cetonline.karnataka.gov.in, KEA UGCET Result 2026 LIVE: आंसर-की कब जारी हुई थी?
KCET 2026 की प्रोविजनल आंसर-की 26 अप्रैल को जारी की गई थी। उम्मीदवारों को उत्तरों की जांच करने और आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया गया था। इसके लिए 30 अप्रैल तक का समय निर्धारित किया गया था। जिन छात्रों को किसी उत्तर पर आपत्ति थी, उन्हें निर्धारित शुल्क के साथ अपनी शिकायत दर्ज करनी थी। सभी आपत्तियों की समीक्षा के बाद अंतिम उत्तर कुंजी तैयार की गई। अब उसी के आधार पर परिणाम घोषित किया जाएगा और छात्रों की अंतिम रैंक तय होगी।
cetonline.karnataka.gov.in, KEA UGCET Result 2026 LIVE: रैंक कार्ड क्यों है महत्वपूर्ण?
KCET 2026 का रैंक कार्ड छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इंजीनियरिंग, फार्मेसी और अन्य प्रोफेशनल कोर्सों में प्रवेश के दौरान इसी रैंक के आधार पर सीट आवंटित की जाती है। काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए रैंक कार्ड प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इसलिए उम्मीदवारों को इसे सुरक्षित रखना चाहिए। यदि किसी छात्र का रैंक अच्छा आता है तो उसे शीर्ष सरकारी और निजी कॉलेजों में प्रवेश पाने का अवसर मिल सकता है। रैंक कार्ड एडमिशन प्रक्रिया का मुख्य आधार माना जाता है।
cetonline.karnataka.gov.in, KEA UGCET Result 2026 LIVE: स्कोरकार्ड में कौन-कौन सी जानकारी होगी?
KCET 2026 स्कोरकार्ड में उम्मीदवार का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, विषयवार अंक और कुल अंक दर्ज होंगे। इसके अलावा उम्मीदवार की अंतिम रैंक भी दिखाई जाएगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स या बायोलॉजी में प्राप्त अंक अलग-अलग दिखाए जाएंगे। छात्रों को सलाह दी जाती है कि स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के बाद सभी विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच करें। यदि किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है तो संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें। यही दस्तावेज आगे की प्रवेश प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
cetonline.karnataka.gov.in, KEA UGCET Result 2026 LIVE: कब हुई थी KCET 2026 परीक्षा?
कर्नाटक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2026 का आयोजन 23 और 24 अप्रैल को किया गया था। परीक्षा दो शिफ्टों में आयोजित हुई थी। पहली शिफ्ट सुबह 10:30 बजे से 11:50 बजे तक चली, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से 3:50 बजे तक आयोजित की गई। राज्यभर के 745 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा संपन्न हुई थी। परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित की गई और लाखों छात्रों ने इसमें हिस्सा लिया। अब सभी उम्मीदवारों की नजरें रिजल्ट और रैंक सूची पर टिकी हुई हैं।
cetonline.karnataka.gov.in, KEA UGCET Result 2026 LIVE: इस साल कितने छात्रों ने दी परीक्षा?
KCET 2026 के लिए कुल 3,30,479 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था। इनमें से लगभग 3.1 से 3.2 लाख छात्रों ने परीक्षा में हिस्सा लिया। यह कर्नाटक की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। इंजीनियरिंग, फार्मेसी, कृषि और अन्य प्रोफेशनल कोर्सों में प्रवेश के लिए KCET का आयोजन किया जाता है। बड़ी संख्या में छात्रों की भागीदारी इस परीक्षा के महत्व को दर्शाती है। परिणाम जारी होने के बाद मेरिट के आधार पर काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी और छात्रों को विभिन्न संस्थानों में सीटें आवंटित की जाएंगी।
cetonline.karnataka.gov.in, KEA UGCET Result 2026 LIVE: ऐसे डाउनलोड करें KCET स्कोरकार्ड
KCET 2026 स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद KCET Result 2026 लिंक पर क्लिक करें। अब आवेदन संख्या और नाम के पहले चार अक्षर दर्ज करें। सबमिट बटन दबाते ही आपका परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा। उम्मीदवार अपने स्कोरकार्ड को PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। भविष्य की काउंसलिंग और एडमिशन प्रक्रिया में यही दस्तावेज उपयोग होगा। इसलिए इसकी प्रिंट कॉपी भी सुरक्षित रखनी चाहिए। किसी भी त्रुटि की स्थिति में तुरंत KEA से संपर्क करना उचित रहेगा।
cetonline.karnataka.gov.in, KEA UGCET Result 2026 LIVE: किन वेबसाइट्स पर देख सकेंगे रिजल्ट?
KCET Result 2026 जारी होने के बाद उम्मीदवार दो आधिकारिक वेबसाइट्स के माध्यम से अपना परिणाम देख सकेंगे। पहली वेबसाइट cetonline.karnataka.gov.in है, जबकि दूसरी karresults.nic.in है। रिजल्ट जारी होने के समय वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक देखने को मिल सकता है। ऐसे में छात्रों को धैर्य बनाए रखने की सलाह दी गई है। यदि किसी वेबसाइट पर तकनीकी समस्या आती है तो दूसरी वेबसाइट का उपयोग किया जा सकता है। रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उसकी एक कॉपी भविष्य के लिए सुरक्षित रखना जरूरी होगा।
cetonline.karnataka.gov.in, KEA UGCET Result 2026 LIVE: रिजल्ट आज होगा जारी
कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण (KEA) आज KCET या UGCET 2026 का परिणाम जारी करेगा। परीक्षा में शामिल लाखों छात्र अपने स्कोर और रैंक का इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रैंक कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इस बार परीक्षा में 3 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। रिजल्ट के साथ रैंक और विषयवार अंक भी जारी किए जाएंगे। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपना आवेदन नंबर और अन्य लॉगिन विवरण पहले से तैयार रखें ताकि परिणाम जारी होते ही आसानी से उसे देख सकें।