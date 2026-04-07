Karnataka 2nd PUC Result Date Time 2026 LIVE Updates: कर्नाटक के लाखों छात्रों का इंतजार अभी थोड़ा और बढ़ गया है। कर्नाटक स्कूल परीक्षा और मूल्यांकन बोर्ड (KSEAB) ने स्पष्ट कर दिया है कि 2nd PUC (कक्षा 12) परीक्षा 2026 का रिजल्ट आज, 7 अप्रैल को जारी नहीं किया जाएगा। पहले शिक्षा मंत्री द्वारा आज परिणाम घोषित किए जाने की जानकारी दी गई थी, लेकिन अब इसे टाल दिया गया है।
बोर्ड अधिकारियों के अनुसार, राज्य में लागू चुनावी आचार संहिता के चलते रिजल्ट जारी करने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति जरूरी है। अनुमति नहीं मिलने के कारण परिणाम घोषित नहीं हो पाया। अब बोर्ड जल्द ही नई तारीख की घोषणा करेगा।
कहां चेक कर सकेंगे रिजल्ट?
रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र इन आधिकारिक वेबसाइट्स पर अपना स्कोर देख सकेंगे:
kseab.karnataka.gov.in
karresults.nic.in
2025 में कर्नाटक PUC 2 का रिजल्ट 8 अप्रैल को जारी हुआ था। उस साल कुल पास प्रतिशत 69.16% रहा था, जिसमें 6,88,678 में से 4,76,256 छात्र पास हुए थे।
DigiLocker पर भी मिलेगा रिजल्ट
DigiLocker ने 3 अप्रैल को X (ट्विटर) पर जानकारी दी थी कि कर्नाटक कक्षा 12 के परिणाम जल्द ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। इससे छात्रों को बिना किसी परेशानी के डिजिटल मार्कशीट मिल सकेगी।
ऐसे चेक करें Karnataka 2nd PUC Result 2026
स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट karresults.nic.in या kseab.karnataka.gov.in पर जाएं
स्टेप 2. “2nd PUC Annual Exam 1 Result 2026” लिंक पर क्लिक करें.
स्टेप 3. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और स्ट्रीम चुनें.
स्टेप 4. सबमिट पर क्लिक करें.
स्टेप 5. स्क्रीन पर रिजल्ट देखें और डाउनलोड/प्रिंट करें।
Karnataka 2nd PUC Result Date 2026 LIVE: कितने छात्रों ने दी परीक्षा
इस साल Karnataka 2nd PUC परीक्षा में 7 लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया है। यह संख्या पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है।
Karnataka 2nd PUC Result Date 2026 LIVE: रिजल्ट में क्यों हो रही देरी
रिजल्ट टलने का मुख्य कारण राज्य में लागू चुनाव आचार संहिता है। अधिकारियों ने बताया कि बिना चुनाव आयोग की अनुमति कोई भी बड़ी घोषणा नहीं की जा सकती। इसी वजह से Karnataka 2nd PUC परिणाम को रोक दिया गया है। जैसे ही अनुमति मिलती है, बोर्ड तुरंत नई तारीख जारी करेगा। इस बीच छात्र घबराएं नहीं और धैर्य बनाए रखें। रिजल्ट पूरी तरह तैयार है और जल्द जारी होने की उम्मीद है।
Karnataka 2nd PUC Result Date 2026 LIVE: छात्रों के लिए सलाह
छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट्स पर नजर बनाए रखें। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र ऑनलाइन अपने अंक देख सकेंगे और मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे।
Karnataka 2nd PUC Result Date 2026 LIVE: कब जारी होगा रिजल्ट
कर्नाटक 2nd PUC रिजल्ट 2026 आज जारी नहीं होगा। बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर घोषणा टाल दी है। पहले उम्मीद थी कि 7 अप्रैल को परिणाम जारी होगा, लेकिन चुनावी आचार संहिता के कारण इसमें देरी हुई है। अब छात्रों को नई तारीख का इंतजार करना होगा। बोर्ड जल्द ही नई तिथि घोषित करेगा।