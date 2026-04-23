Karnataka SSLC 10th Result 2026 Declared LIVE Updates: कर्नाटक स्कूल एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट बोर्ड (KSEAB) ने आज, 23 अप्रैल 2026 को दोपहर 12 बजे कक्षा 10 (SSLC) परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। रिजल्ट की घोषणा बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की गई है। नतीजे जारी होते ही छात्र आधिकारिक वेबसाइट्स karresults.nic.in, kseab.karnataka.gov.in और DigiLocker पर अपने मार्क्स चेक कर सकेंगे।

कर्नाटक एसएसएलसी रिजल्ट 2026 को आधिकारिक वेबसाइट के अलावा Jansatta.com/education और education.indianexpress.com पर भी चेक कर सकते हैं।

इस साल 9 लाख से अधिक छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जबकि 8 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा में शामिल हुए। यह रिजल्ट SSLC Exam 1 के लिए जारी किया जा रहा है, जो छात्रों के आगे की पढ़ाई (PUC/11वीं) के लिए बेहद अहम माना जाता है।

Karnataka SSLC Result 2026 LIVE: कब और कहां देखें

आधिकारिक वेबसाइट्स:

karresults.nic.in

kseab.karnataka.gov.in

results.digilocker.gov.in

Karnataka SSLC Result 2026 LIVE: पास होने के लिए कितने अंक जरूरी?

कर्नाटक बोर्ड 10वीं परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को हर विषय में कम से कम 35% अंक प्राप्त करना जरूरी है।

Karnataka SSLC Result 2026 LIVE: ऐसे करें रिजल्ट चेक

स्टेप 1. karresults.nic.in या kseab.karnataka.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. “SSLC Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर दिखेगा।

स्टेप 5. मार्कशीट डाउनलोड करें और प्रिंट लें।

रिजल्ट के बाद आगे क्या?

SSLC रिजल्ट के बाद छात्र PUC (कक्षा 11) में साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स स्ट्रीम चुन सकते हैं। यह रिजल्ट उनके करियर की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

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