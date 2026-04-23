Karnataka SSLC 10th Result 2026 Declared LIVE Updates: कर्नाटक स्कूल एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट बोर्ड (KSEAB) ने आज, 23 अप्रैल 2026 को दोपहर 12 बजे कक्षा 10 (SSLC) परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। रिजल्ट की घोषणा बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की गई है। नतीजे जारी होते ही छात्र आधिकारिक वेबसाइट्स karresults.nic.in, kseab.karnataka.gov.in और DigiLocker पर अपने मार्क्स चेक कर सकेंगे।
कर्नाटक एसएसएलसी रिजल्ट 2026 को आधिकारिक वेबसाइट के अलावा Jansatta.com/education और education.indianexpress.com पर भी चेक कर सकते हैं।
इस साल 9 लाख से अधिक छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जबकि 8 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा में शामिल हुए। यह रिजल्ट SSLC Exam 1 के लिए जारी किया जा रहा है, जो छात्रों के आगे की पढ़ाई (PUC/11वीं) के लिए बेहद अहम माना जाता है।
Karnataka SSLC Result 2026 LIVE: कब और कहां देखें
आधिकारिक वेबसाइट्स:
karresults.nic.in
kseab.karnataka.gov.in
results.digilocker.gov.in
Karnataka SSLC Result 2026 LIVE: पास होने के लिए कितने अंक जरूरी?
कर्नाटक बोर्ड 10वीं परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को हर विषय में कम से कम 35% अंक प्राप्त करना जरूरी है।
Karnataka SSLC Result 2026 LIVE: ऐसे करें रिजल्ट चेक
स्टेप 1. karresults.nic.in या kseab.karnataka.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2. “SSLC Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।
स्टेप 4. सबमिट करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर दिखेगा।
स्टेप 5. मार्कशीट डाउनलोड करें और प्रिंट लें।
रिजल्ट के बाद आगे क्या?
SSLC रिजल्ट के बाद छात्र PUC (कक्षा 11) में साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स स्ट्रीम चुन सकते हैं। यह रिजल्ट उनके करियर की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
Karnataka SSLC 10th Result 2026 LIVE: 7 छात्रों को मिले पूरे अंक
इस साल सात छात्रों ने 625 में से 625 अंक प्राप्त किए हैं। पिछले साल यह संख्या 25 थी।
Karnataka SSLC 10th Result 2026 LIVE: रिकॉर्ड स्तर पर कुल पास प्रतिशत
इस वर्ष कुल पास प्रतिशत 94.10 प्रतिशत रहा है। राज्य में पहली बार इतने उच्च परिणाम दर्ज किए गए हैं।
Karnataka SSLC 10th Result 2026 LIVE: कैसे कहां चेक करें रिजल्ट
कर्नाटक SSLC रिजल्ट 2026 चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होमपेज पर दिए गए “SSLC Result 2026” लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें। सबमिट करते ही स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा। छात्र अपनी मार्कशीट डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें। ध्यान दें कि ऑनलाइन उपलब्ध मार्कशीट अस्थायी होगी, मूल प्रमाणपत्र बाद में स्कूल से मिलेगा।
Karnataka SSLC 10th Result 2026 LIVE: एक्टिव हुआ रिजल्ट लिंक
कर्नाटक एसएसएलसी रिजल्ट 2026 जारी हो गया है और बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट लिंक एक्टिव कर दिया गया है।
Karnataka SSLC 10th Result 2026 LIVE: रिजल्ट के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल
कर्नाटक एसएसएलसी रिजल्ट 2026 चेक करने के लिए छात्रों को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि की जरूरत होगी।
Karnataka SSLC 10th Result 2026 LIVE: कहां जारी हुआ रिजल्ट
कर्नाटक एसएसएलसी रिजल्ट 2026 आधिकारिक वेबसाइट karresults.nic.in और kseab.karnataka.gov.in पर जारी किया गया है, जिसे यहां दिए गए लिंक और प्रक्रिया के जरिए चेक किया जा सकता है।
Karnataka SSLC 10th Result 2026 LIVE: आज जारी होगा रिजल्ट
कर्नाटक एसएसएलसी रिजल्ट 2026 आज जारी होने जा रहा है। कर्नाटक स्कूल एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट बोर्ड (KSEAB) दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कक्षा 10 के नतीजे घोषित करेगा।