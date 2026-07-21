Karnataka DCET Counselling 2026: Check the Full Schedule: कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी (KEA) ने कर्नाटक डिप्लोमा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (DCET) 2026 काउंसलिंग के राउंड-1 ऑप्शन एंट्री की प्रक्रिया 21 जुलाई 2026 सुबह 11 बजे से शुरू कर दी है। पात्र डिप्लोमा धारक और वर्किंग प्रोफेशनल उम्मीदवार आधिकारिक काउंसलिंग पोर्टल पर लॉग इन करके अपनी पसंद के कॉलेज और ब्रांच का चयन कर सकते हैं।

यह प्रक्रिया इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर पाठ्यक्रमों में लेटरल एंट्री (सेकंड ईयर एडमिशन) के लिए आयोजित की जा रही है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे 20 जुलाई को जारी सीट मैट्रिक्स का अध्ययन करने के बाद ही अपनी प्राथमिकताएं भरें। KEA उम्मीदवारों को कई विकल्प भरने की सुविधा देता है और अंतिम सीट आवंटन उम्मीदवार द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकताओं के क्रम के आधार पर किया जाएगा।

Karnataka DCET Counselling 2026: महत्वपूर्ण तिथियां

कार्यक्रम तिथि राउंड-1 ऑप्शन एंट्री 21 जुलाई से 24 जुलाई 2026 मॉक सीट अलॉटमेंट 24 जुलाई 2026 (शाम 6 बजे) ऑप्शन मॉडिफिकेशन 24 जुलाई से 27 जुलाई 2026 फाइनल सीट अलॉटमेंट 27 जुलाई 2026 (शाम 6 बजे के बाद) विकल्प (Choice) चयन 28 जुलाई से 31 जुलाई 2026 चालान डाउनलोड (Choice 1 एवं 2) 28 जुलाई से 1 अगस्त 2026 फीस जमा करने की अंतिम तिथि 3 अगस्त 2026 आवंटित कॉलेज में रिपोर्टिंग 4 अगस्त 2026 तक

Karnataka DCET 2026 Option Entry कैसे करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

स्टेप 1. KEA के आधिकारिक काउंसलिंग पोर्टल पर जाएं।

स्टेप 2. DCET लॉगिन आईडी और पासवर्ड से साइन इन करें।

स्टेप 3. उपलब्ध सीट मैट्रिक्स को ध्यान से देखें।

स्टेप 4. पसंदीदा कॉलेज और ब्रांच को प्राथमिकता क्रम में भरें।

स्टेप 5. सभी विकल्पों को अच्छी तरह जांचकर सेव और सबमिट करें।

मॉक सीट अलॉटमेंट क्यों महत्वपूर्ण है?

24 जुलाई को जारी होने वाला मॉक सीट अलॉटमेंट रिजल्ट उम्मीदवारों को यह समझने का मौका देगा कि वर्तमान विकल्पों के आधार पर उन्हें कौन-सी सीट मिलने की संभावना है। यदि उम्मीदवार अपने संभावित आवंटन से संतुष्ट नहीं हैं, तो वे 24 से 27 जुलाई के बीच अपनी प्राथमिकताओं में बदलाव कर सकते हैं।

सीट मिलने के बाद उम्मीदवारों के पास कौन-कौन से विकल्प होंगे?

राउंड-1 सीट आवंटन के बाद उम्मीदवारों को चार विकल्प दिए जाएंगे, जो इस प्रकार हैं।

Choice 1: सीट स्वीकार कर फ्रीज करना।

Choice 2: सीट स्वीकार करना लेकिन अगले राउंड में अपग्रेड के लिए पात्र बने रहना।

Choice 3: सीट अस्वीकार कर आगे की काउंसलिंग में भाग लेना।

Choice 4: काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर निकलना।

Karnataka DCET 2026: परीक्षा से जुड़ी अहम जानकारी

इस वर्ष 20,046 उम्मीदवार DCET परीक्षा में शामिल हुए और केवल 247 उम्मीदवारों ने (लगभग 1.18%) ने 100 में से 80 या उससे अधिक अंक हासिल किए।