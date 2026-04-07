कर्नाटक सेकंड पीयूसी रिजल्ट 2026 का इंतजार कर रहे लाखों छात्रों के लिए एक और बड़ी अपडेट सामने आई है। कर्नाटक स्कूल परीक्षा और मूल्यांकन बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि 7 अप्रैल को रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। रिजल्ट में देरी की वजह राज्य में लागू आदर्श आचार संहिता (आचार संहिता) है, जिसे बोर्ड को भारत निर्वाचन आयोग से लेना जरूरी है।

क्यों टला Karnataka 2nd PUC Result?

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, राज्य में चुनावी प्रक्रिया जारी है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, जिसके चलते किसी भी सरकारी घोषणा से पहले चुनाव आयोग की मंजूरी जरूरी है। इस प्रक्रिया उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी घोषणा मतदाताओं को प्रभावित न करे।

मूल्यांकन पूरा, बस अनुमति का इंतजार

छात्रों के लिए बड़ी राहत की बात यह है कि, कॉपियों की मूल्यांकन प्रक्रिया को पूरा किया जा चुका है और रिजल्ट जारी करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसके लिए वेबसाइट पर अपलोडिंग की प्रक्रिया को भी पूरा कर लिया गया है। अब चुनाव आयोग द्वारा हरी झंडी मिलने के तुरंत बाद रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा।

कब जारी हो सकता है रिजल्ट?

फिलहाल कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार, चुनाव आयोग से अनुमति मिलते ही रिजल्ट कुछ ही घंटों/दिनों में जारी हो सकता है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे लगातार आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें।

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ऐसे चेक करें Karnataka 2nd PUC Result 2026

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र नीचे दिए गए स्टेप्स से अपना परिणाम देख सकेंगे:

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट karresults.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. “Karnataka 2nd PUC Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अन्य विवरण दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा।

स्टेप 6. भविष्य के लिए प्रिंट/डाउनलोड कर लें।

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कितने छात्रों ने दी थी परीक्षा?

इस वर्ष Karnataka 2nd PUC (कक्षा 12) परीक्षा में लाखों छात्र शामिल हुए थे। परीक्षा राज्यभर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी।