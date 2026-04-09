Karnataka 2nd PUC Result 2026 LIVE Updates: कर्नाटक स्कूल परीक्षा और मूल्यांकन बोर्ड कर्नाटक बोर्ड द्वितीय पीयूसी रिजल्ट 2026 आज यानी 9 अप्रैल को जारी होगा। इस परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र आधिकारिक वेबसाइट kseab.karnataka.gov.in और karresults.nic.in पर अपना स्कोरकार्ड यानी मार्क्स मेमो चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट के अलावा रिजल्ट डिजिलॉकर पर भी चेक किया जा सकता है।
कर्नाटक बोर्ड द्वितीय पीयूसी रिजल्ट 2026 आधिकारिक वेबसाइट के अलावा Jansatta.com/education पर दिए गए Direct Link और education.indianexpress.com पर भी चेक किया जा सकता है।
रिजल्ट में देरी क्यों हुई?
पहले रिजल्ट 7 अप्रैल को जारी होना था, लेकिन राज्य में आम चुनाव के चलते लागू आचार संहिता (Model Code of Conduct) और चुनाव आयोग से अनुमति में देरी के कारण परिणाम टल गया।
Karnataka 2nd PUC Result 2026 Direct Link
ऐसे चेक करें Karnataka 2nd PUC Result 2026
स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट karresults.nic.in या kseab.karnataka.gov.in पर जाएं
स्टेप 2. “2nd PUC Annual Exam 1 Result 2026” लिंक पर क्लिक करें.
स्टेप 3. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और स्ट्रीम चुनें.
स्टेप 4. सबमिट पर क्लिक करें.
स्टेप 5. स्क्रीन पर रिजल्ट देखें और डाउनलोड/प्रिंट करें।
परीक्षा से जुड़े अहम आंकड़े
इस साल कर्नाटक 2nd PUC परीक्षा 28 फरवरी से 17 मार्च 2026 के बीच आयोजित की गई थी। राज्यभर के 5,174 कॉलेजों से कुल 7,10,363 छात्रों ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें उम्मीदवारों की संख्या इस प्रकार है।
फ्रेश कैंडिडेट: 6,46,801
रिपीटर: 50,540
प्राइवेट उम्मीदवार: 13,022
स्ट्रीम के अनुसार छात्र संख्या
साइंस: 2,92,645
कॉमर्स: 2,11,174
आर्ट्स: 1,42,982
karresults.nic.in, Karnataka 2nd PUC Result 2026 LIVE: आज जारी होगा रिजल्ट
कर्नाटक स्कूल परीक्षा और मूल्यांकन बोर्ड कर्नाटक बोर्ड द्वितीय पीयूसी रिजल्ट 2026 आज यानी 9 अप्रैल को जारी होगा। इस रिजल्ट को चेक और डाउनलोड करने का डायेरक्ट लिंक और कंप्लटी प्रोसेस यहां मिलेगी।