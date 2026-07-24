Kargil Diwas Bhashan in Hindi: 26 जुलाई 1999 भारतीय इतिहास का वह गौरवशाली दिन है, जब भारतीय सेना ने कारगिल की दुर्गम चोटियों से पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़कर तिरंगा फहराया और अदम्य साहस का परिचय दिया। इसी ऐतिहासिक विजय की याद में हर वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश के उन वीर सैनिकों को समर्पित है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। देशभर में शहीदों को श्रद्धांजलि देने, वीर सैनिकों का सम्मान करने और युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

कारगिल विजय दिवस के अवसर पर स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों में भी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। विद्यार्थियों को कारगिल युद्ध का इतिहास, भारतीय सेना के शौर्य और शहीदों के बलिदान के बारे में बताया जाता है। इस मौके पर निबंध लेखन, भाषण प्रतियोगिता, कविता एवं पोयम पाठ, देशभक्ति गीत, स्लोगन लेखन, क्विज, पोस्टर मेकिंग, चित्रकला प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे आयोजन होते हैं। कई संस्थान एनसीसी कैडेट्स की परेड, शपथ ग्रहण समारोह और शहीदों को श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन करते हैं।

यदि आप भी स्कूल या कॉलेज में होने वाले कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे हैं, तो यहां आपको कारगिल विजय दिवस से जुड़े निबंध, भाषण, कविता, पोयम, स्लोगन, शुभकामना संदेश और अन्य उपयोगी सामग्री एक ही जगह पर मिलेगी। इस लाइव ब्लॉग के जरिए कारगिल विजय दिवस से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी और अपडेट लगातार साझा किए जाएंगे।

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