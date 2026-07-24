Go to Live Updates

Kargil Diwas Bhashan in Hindi: 26 जुलाई 1999 भारतीय इतिहास का वह गौरवशाली दिन है, जब भारतीय सेना ने कारगिल की दुर्गम चोटियों से पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़कर तिरंगा फहराया और अदम्य साहस का परिचय दिया। इसी ऐतिहासिक विजय की याद में हर वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश के उन वीर सैनिकों को समर्पित है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। देशभर में शहीदों को श्रद्धांजलि देने, वीर सैनिकों का सम्मान करने और युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

कारगिल विजय दिवस के अवसर पर स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों में भी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। विद्यार्थियों को कारगिल युद्ध का इतिहास, भारतीय सेना के शौर्य और शहीदों के बलिदान के बारे में बताया जाता है। इस मौके पर निबंध लेखन, भाषण प्रतियोगिता, कविता एवं पोयम पाठ, देशभक्ति गीत, स्लोगन लेखन, क्विज, पोस्टर मेकिंग, चित्रकला प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे आयोजन होते हैं। कई संस्थान एनसीसी कैडेट्स की परेड, शपथ ग्रहण समारोह और शहीदों को श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन करते हैं।

यदि आप भी स्कूल या कॉलेज में होने वाले कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे हैं, तो यहां आपको कारगिल विजय दिवस से जुड़े निबंध, भाषण, कविता, पोयम, स्लोगन, शुभकामना संदेश और अन्य उपयोगी सामग्री एक ही जगह पर मिलेगी। इस लाइव ब्लॉग के जरिए कारगिल विजय दिवस से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी और अपडेट लगातार साझा किए जाएंगे।

Live Updates
13:25 (IST) 24 Jul 2026

Kargil Vijay Diwas speech, bhashan quotes,poem LIVE: क्यों मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस?

कारगिल विजय दिवस भारतीय सेना की वीरता और शौर्य का प्रतीक है। 1999 में पाकिस्तान समर्थित घुसपैठियों ने कारगिल की कई ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया था। भारतीय सेना ने 'ऑपरेशन विजय' चलाकर कठिन परिस्थितियों में इन चोटियों को दोबारा अपने कब्जे में लिया। 26 जुलाई 1999 को भारत ने इस युद्ध में जीत हासिल की। तभी से हर वर्ष इस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है और शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है।

13:20 (IST) 24 Jul 2026

Kargil Vijay Diwas speech, bhashan, quotes, poem LIVE: कारगिल युद्ध में कितने सैनिक हुए शहीद?

कारगिल युद्ध में भारत के 527 से अधिक सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया, जबकि 1300 से अधिक जवान घायल हुए। इन वीरों ने कठिन परिस्थितियों में देश की रक्षा करते हुए अपनी जान न्योछावर कर दी। आज का दिन इन्हीं शहीदों के बलिदान को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने का अवसर है।

13:00 (IST) 24 Jul 2026

Kargil Vijay Diwas speech, bhashan, quotes, poem LIVE: ऑपरेशन विजय की कहानी

ऑपरेशन विजय भारतीय सेना का वह सैन्य अभियान था, जिसके तहत कारगिल की पहाड़ियों से दुश्मनों को खदेड़ा गया। हजारों फीट ऊंची बर्फीली चोटियों पर बेहद कठिन परिस्थितियों में भारतीय सैनिकों ने लड़ाई लड़ी। इस अभियान में भारतीय वायुसेना ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑपरेशन विजय भारत के सैन्य इतिहास के सबसे सफल अभियानों में गिना जाता है।

12:40 (IST) 24 Jul 2026

Kargil Vijay Diwas speech, bhashan, quotes, poem LIVE: कारगिल युद्ध कब और कैसे शुरू हुआ?

कारगिल युद्ध मई 1999 में शुरू हुआ था, जब पाकिस्तानी सैनिकों और घुसपैठियों ने जम्मू-कश्मीर के कारगिल क्षेत्र की ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना ने 'ऑपरेशन विजय' शुरू कर इन इलाकों को वापस लेने का अभियान चलाया। लगभग दो महीने तक चले इस युद्ध में भारतीय सैनिकों ने असाधारण साहस का प्रदर्शन किया और 26 जुलाई 1999 को विजय प्राप्त की।

12:20 (IST) 24 Jul 2026

Kargil Vijay Diwas speech, bhashan, quotes, poem LIVE: कॉलेजों में युवाओं को मिलेगा देशभक्ति का संदेश

कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भी कारगिल विजय दिवस पर कई कार्यक्रम होंगे। एनसीसी और एनएसएस के छात्र रैली निकालेंगे, शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे और देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। कई जगह सेना के पूर्व अधिकारियों को आमंत्रित कर उनके अनुभव भी साझा कराए जाएंगे। युवाओं को देश सेवा और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया जाएगा।

12:00 (IST) 24 Jul 2026

Kargil Vijay Diwas speech, bhashan, quotes, poem LIVE: स्कूलों में होंगे विशेष कार्यक्रम

कारगिल विजय दिवस के अवसर पर देशभर के स्कूलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सुबह प्रार्थना सभा में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद भाषण, निबंध, कविता पाठ, देशभक्ति गीत, पोस्टर मेकिंग और स्लोगन प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य छात्रों को भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान से परिचित कराना है। कई स्कूलों में कारगिल युद्ध पर आधारित डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाएगी।

11:45 (IST) 24 Jul 2026

Kargil Vijay Diwas speech, bhashan, quotes, poem LIVE: क्यों मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस?

कारगिल विजय दिवस भारतीय सेना की वीरता और शौर्य का प्रतीक है। 1999 में पाकिस्तान समर्थित घुसपैठियों ने कारगिल की कई ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया था। भारतीय सेना ने 'ऑपरेशन विजय' चलाकर कठिन परिस्थितियों में इन चोटियों को दोबारा अपने कब्जे में लिया। 26 जुलाई 1999 को भारत ने इस युद्ध में जीत हासिल की। तभी से हर वर्ष इस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है और शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है।

11:30 (IST) 24 Jul 2026

Kargil Vijay Diwas speech, bhashan, quotes, poem LIVE: स्कूलों में होंगे विशेष कार्यक्रम

कारगिल विजय दिवस के अवसर पर देशभर के स्कूलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सुबह प्रार्थना सभा में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद भाषण, निबंध, कविता पाठ, देशभक्ति गीत, पोस्टर मेकिंग और स्लोगन प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य छात्रों को भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान से परिचित कराना है। कई स्कूलों में कारगिल युद्ध पर आधारित डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाएगी।

11:12 (IST) 24 Jul 2026

Kargil Vijay Diwas speech, bhashan quotes,poem LIVE: कारगिल विजय दिवस आज, देश कर रहा वीरों को नमन

26 जुलाई का दिन भारत के लिए गर्व और सम्मान का प्रतीक है। इस दिन वर्ष 1999 में भारतीय सेना ने कारगिल की दुर्गम चोटियों पर तिरंगा फहराकर पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। इस ऐतिहासिक जीत की याद में हर साल कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। देशभर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है और वीर सैनिकों के अदम्य साहस को याद किया जाता है। स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी संस्थानों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें देशभक्ति की भावना को मजबूत करने पर जोर दिया जाता है।