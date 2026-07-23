झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की फील्ड वर्कर भर्ती परीक्षा 2026 में बेहद कम उपस्थिति ने भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 19 जुलाई को आयोजित परीक्षा में पंजीकृत उम्मीदवारों में से करीब 75 प्रतिशत अभ्यर्थी परीक्षा देने ही नहीं पहुंचे। कई अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि उन्हें एडमिट कार्ड की सूचना ईमेल पर बहुत देर से मिली, जबकि कई उम्मीदवारों को उनके गृह जिले से काफी दूर परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए।

3.22 लाख से अधिक ने कराया था आवेदन

JSSC ने स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में 510 फील्ड वर्कर पदों के लिए यह भर्ती निकाली थी। आयोग के अनुसार कुल 3,22,867 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, लेकिन परीक्षा में केवल 86,444 अभ्यर्थी ही शामिल हुए। यानी लगभग 26 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज हुई।

दो साल बाद हुई परीक्षा

यह भर्ती अधिसूचना वर्ष 2024 में जारी की गई थी। हालांकि परीक्षा का आयोजन लगभग दो वर्ष बाद किया गया। लंबे इंतजार के बाद परीक्षा होने के बावजूद बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के अनुपस्थित रहने से आयोग की तैयारियों और परीक्षा प्रबंधन पर सवाल उठ रहे हैं।

उम्मीदवारों ने लगाए ये आरोप

कई अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सूचना ईमेल के माध्यम से काफी देर से मिली। कुछ उम्मीदवारों ने दावा किया कि जब तक उन्हें सूचना मिली, तब तक परीक्षा केंद्र तक पहुंचना संभव नहीं था। वहीं, कई परीक्षार्थियों ने यह भी शिकायत की कि उनके परीक्षा केंद्र उनके निवास स्थान से सैकड़ों किलोमीटर दूर बनाए गए थे, जिससे समय पर पहुंचना मुश्किल हो गया।

सोशल मीडिया पर भी उठा मामला

परीक्षा के बाद सोशल मीडिया पर कई अभ्यर्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। कुछ उम्मीदवारों ने ईमेल का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए दावा किया कि एडमिट कार्ड संबंधी सूचना परीक्षा वाले दिन ही देर से प्राप्त हुई। इन दावों के बाद भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और प्रशासनिक व्यवस्था पर बहस तेज हो गई है।

भर्ती का उद्देश्य

यह भर्ती अभियान झारखंड के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में 510 फील्ड वर्कर पदों को भरने के लिए आयोजित किया गया था। परीक्षा का आयोजन 19 जुलाई को राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया।