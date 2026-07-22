झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) पर परीक्षा संचालन में कथित गड़बड़ी के आरोपों के बीच आयोग ने झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा-2025 को स्थगित कर दिया है। 25, 26 और 27 जुलाई को आयोजित होने वाली इस परीक्षा में जो कैंडिडेट शामिल होने वाले थे उनके लिए यह बहुत बड़ी खबर है क्योंकि आयोग ने एग्जाम से बस 3 दिन पहले ही इस परीक्षा को स्थगित कर दिया है। आयोग की ओर से इससे संबंधित आधिकारिक सूचना भी जारी कर दी गई है जो ऑफिशियल वेबसाइट jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

सभी एग्जाम अगले आदेश तक स्थगित

इस अधिसूचना के मुताबिक, झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा-2025 (विज्ञापन संख्या-01/2026) जो 25 जुलाई 2026 से 27 जुलाई 2026 तक आयोजित होने वाली थी उसे अपरिहार्य कारणों से अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। इसके साथ ही आयोग द्वारा Examination Calendar-2026 के तहत प्रकाशित प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम (Proposed Exam Schedule) दिनांक 09 जुलाई 2026 में अंकित सभी परीक्षाओं को भी अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है।

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आयोग पर लगे हैं ये आरोप

बता दें कि झारखंड लोक सेवा आयोग पर भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। आयोग पर यह आरोप था कि JPSC, उत्तर प्रदेश में ब्लैकलिस्टेड घोषित की जा चुकी एक एजेंसी से झारखंड में विभिन्न भर्ती परीक्षाएं आयोजित करा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर आयोग के भीतर भी मतभेद सामने आए थे। आयोग के एक सदस्य ने मुख्यमंत्री को शिकायत पत्र भेजकर परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर चिंता जताई थी। सदस्य ने अपनी शिकायत में कहा था कि यदि समय रहते उचित निर्णय नहीं लिया गया, तो भविष्य में आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर असर पड़ सकता है।

BJYM ने आयोग मुख्यालय के बाहर किया प्रदर्शन

जेपीएससी के परीक्षा संचालन में कथित अनियमितताओं के आरोपों के बाद बुधवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) और भाजपा कार्यकर्ताओं ने राजधानी रांची में जेपीएससी मुख्यालय का घेराव किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़कर आयोग परिसर की ओर बढ़ने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोक दिया।

UPSC ने भर्ती और एग्जाम में किए सुधारों से 2014 से अब तक 78 हजार से अधिक उम्मीदवारों को किया अपॉइंट

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने चयन प्रक्रिया को अधिक आसान और ट्रांसपेरेंट बनाने के मकसद से भर्ती और एग्जाम में कई सुधार किए हैं। आयोग के मुताबिक, UPSC ने 2014 से अब तक अलग-अलग सरकारी नौकरियों में 78,394 कैंडिडेट की भर्ती में मदद की है। साथ ही एग्जाम और अपॉइंटमेंट प्रोसेस को आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। यहां पढ़ें पूरी खबर…