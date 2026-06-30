देशभर के आईआईटी, एनआईटी और आईआईआईटी जैसे प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों में एडमिशन के लिए आयोजित जोसा काउंसलिंग 2026 के दूसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आज शाम पांच बजे जारी कर दिया गया है। जेईई मेन और जेईई एडवांस्ड क्वालिफाई करने के बाद जिन उम्मीदवारों ने जोसा काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था और पहले सीट अलॉटमेंट में जिनका नाम नहीं आया था वह उम्मीदवार राउंड 2 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट josaa.nic.in पर विजिट करें।

कैसे चेक करें अलॉटमेंट रिजल्ट?

जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी (JoSAA) के राउंड 2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट को चेक करने के लिए उम्मीदवार JEE Main 2026 एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और जरूरी सिक्योरिटी पिन का इस्तेमाल करें। अलॉटमेंट लेटर में कैंडिडेट को उनकी रैंक, कैटेगरी, चॉइस लॉकिंग के दौरान भरी गई प्रेफरेंस और सीट की अवेलेबिलिटी के आधार पर अलॉट किया गया इंस्टीट्यूट और प्रोग्राम की जानकारी होगी।

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सीट अलॉट होने के बाद आगे का प्रोसेस

राउंड 2 के सीट अलॉटमेंट में जिन कैंडिडेट्स को सीट मिलती है उन्हें तय डेडलाइन (03 जुलाई 2026) के अंदर ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रोसेस पूरा करना होगा। इसमें अलॉटेड सीट को एक्सेप्ट करना, वेरिफिकेशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, सीट एक्सेप्टेंस फीस देना और वेरिफाई करने वाली अथॉरिटीज के किसी भी सवाल का जवाब देना शामिल है। जो लोग काउंसलिंग प्रोसेस से हटना चाहते हैं या सीट अलॉटमेंट से एग्जिट करना चाहते हैं, वे तय विड्रॉल विंडो के अंदर ऐसा कर सकते हैं।

राउंड में जिनका नाम नहीं है वह क्या करें?

जिन कैंडिडेट्स को राउंड 2 सीट अलॉटमेंट में सीट नहीं मिलती है या जो अपग्रेड चुनते हैं उन्हें सीट एक्सेप्टेंस के दौरान चुने गए ऑप्शन के आधार पर काउंसलिंग के अगले राउंड के लिए ऑटोमैटिकली कंसीडर किया जाएगा यानी उन्हें राउंड 2 के अलॉटमेंट का इंतजार करना है। राउंड 3 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 6 जुलाई, 2026 को शाम 5 बजे अनाउंस किया जाएगा।

जोसा काउंसलिंग 2026: राउंड 2 का पूरा शेड्यूल