जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी (JoSAA) ने काउंसलिंग प्रक्रिया 2026 के पांचवें राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया है। पांचवें राउंड के सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में वह उम्मीदवार अपना नाम चेक कर सकते हैं जिनका चौथे राउंड के सीट आवंटन परिणाम में नाम नहीं आया था। पांचवें राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट josaa.nic.in पर चेक किया जा सकता है। बता दें कि जोसा काउंसलिंग प्रक्रिया के जरिए देशभर के आईआईटी, एनआईटी और आईआईआईटी जैसे प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों में एडमिशन मिलेगा।

इन क्रेडेंशियल की सहायता से चेक करें अलॉटमेंट सूची

जोसा काउंसलिंग राउंड 5 के सीट अलॉटमेंट सूची देखने के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट josaa.nic.in पर विजिट करें। रिजल्ट को चेक करने के लिए उम्मीदवार JEE Main 2026 एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और जरूरी सिक्योरिटी पिन का इस्तेमाल करें। अलॉटमेंट लेटर में कैंडिडेट को उनकी रैंक, कैटेगरी, चॉइस लॉकिंग के दौरान भरी गई प्रेफरेंस और सीट की अवेलेबिलिटी के आधार पर अलॉट किया गया इंस्टीट्यूट और प्रोग्राम की जानकारी होगी।

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सीट अलॉट होने के बाद आगे का प्रोसेस

राउंड 5 के सीट अलॉटमेंट में जिन कैंडिडेट्स को सीट मिलती है उन्हें तय डेडलाइन (20 जुलाई 2026) के अंदर ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रोसेस पूरा करना होगा। इसमें अलॉटेड सीट को एक्सेप्ट करना, वेरिफिकेशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, सीट एक्सेप्टेंस फीस देना और वेरिफाई करने वाली अथॉरिटीज के किसी भी सवाल का जवाब देना शामिल है। जो लोग काउंसलिंग प्रोसेस से हटना चाहते हैं या सीट अलॉटमेंट से एग्जिट करना चाहते हैं, वे तय विड्रॉल विंडो के अंदर ऐसा कर सकते हैं।

जोसा राउंड 5 सीट अलॉटमेंट से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीखें