जेईई मेन और जेईई एडवांस्ड 2026 क्वालीफाई करने वाले उम्मीदवार जोसा काउंसलिंग 2026 प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं। जोसा काउंसलिंग का प्रोसेस 02 जून 2026 से शुरू हो गया है। जो भी कैंडिडेट इस प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहते हैं उन्हें ऑफिशियल वेबसाइट josaa.nic.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। जोसा काउंसलिंग को लेकर उम्मीदवारों के मन में कई तरह से सवाल भी होंगे जिनके जवाब आपको यहां मिल जाएंगे।

जोसा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को समझना जरूरी

IITs, NITs, IIITs, IISc और अन्य संस्थानों में एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स को चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया के तहत अपनी पसंद के संस्थान सेलेक्ट करने होंगे। इसके बाद कैंडिडेट को जो संस्थान अलॉट किया जाएगा वहां जाकर उन्हें एडमिशन लेना होगा। उम्मीदवारों को जोसा काउंसलिंग के प्रोसेस को समझना उतना ही जरूरी है जितना कि जेईई में अच्छी रैंक पाना। JoSAA 2026 से जुड़े कुछ सवालों के जवाब यहां उपलब्ध हैं जो स्टूडेंट्स की ओर से पूछे जा सकते हैं।

सवाल: क्या JoSAA रजिस्ट्रेशन जरूरी है?

हां बिल्कुल जरूरी है। जोसा रजिस्ट्रेशन के बिना कैंडिडेट्स को कोई संस्थान और उस संस्थान में कोई सीट अलॉट नहीं होगी। अगर किसी कैंडिडेट ने JEE Main या JEE Advanced में अच्छी रैंक हासिल की है तो उन्हें JoSAA पोर्टल पर जरूर रजिस्ट्रेशन करना होगा।

सवाल: JoSAA रजिस्ट्रेशन के जरिए कहां मिलेगा एडमिशन?

जोसा काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के जरिए कैंडिडेट्स को IITs, IISc बेंगलुरु, NITs, IIITs, IIEST शिबपुर, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (SPAs) और कई दूसरे सेंट्रल या स्टेट-फंडेड टेक्निकल इंस्टिट्यूट में एडमिशन मिलेगा।

सवाल: जोसा के जरिए कैसे अलॉट होगी सीट?

सीट अलॉटमेंट कैंडिडेट की रैंक, कैटेगरी, एलिजिबिलिटी, रिजर्वेशन नियम, सीट की अवेलेबिलिटी और चॉइस फिलिंग के दौरान कैंडिडेट्स की ओर से दी गई प्रेफरेंस के आधार पर तय होगी। उम्मीदवारों को उनकी अवेलेबल प्रेफरेंस के आधार पर ही सीट अलॉट करता है।

सवाल: क्या चॉइस लॉक होने के बाद बदली जा सकती हैं?

हां, इसमें बदलाव हो सकता है बशर्ते चॉइस भरने की डेडलाइन खत्म न हुई हो। कैंडिडेट OTP वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करके JoSAA पोर्टल के जरिए चॉइस को चेंज कर सकते हैं।

सवाल: अगर कोई कैंडिडेट चॉइस लॉक करना भूल जाता है तो क्या होगा?

अगर चॉइस सेव हो गई हैं लेकिन मैन्युअली लॉक नहीं की गई हैं तो JoSAA की डेडलाइन के बाद आखिरी सेव की गई चॉइस लिस्ट को ऑटोमैटिकली लॉक कर दिया जाएगा। फिर उस लिस्ट को सीट अलॉटमेंट के लिए ही माना जाएगा।

सवाल: मॉक सीट अलॉटमेंट क्या हैं और स्टूडेंट्स को इन पर ध्यान क्यों देना चाहिए?

मॉक अलॉटमेंट कैंडिडेट्स को यह समझने में मदद करते हैं कि उनके मौजूदा चॉइस ऑर्डर और रैंक के आधार पर उन्हें कौन सी सीट मिलने की संभावना है। चूंकि ये सिर्फ इंडिकेटिव हैं और फ़ाइनल अलॉटमेंट नहीं हैं, इसलिए कैंडिडेट्स डेडलाइन से पहले अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को रिवाइज और ऑप्टिमाइज करने के लिए रिजल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं।

सवाल: क्या डेडलाइन समाप्त होने के बाद चॉइस फिलिंग में बदलाव हो सकता है?

नहीं। चॉइस-फिलिंग पीरियड खत्म होने के बाद कैंडिडेट अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में प्रोग्राम और इंस्टीट्यूट में बदलाव नहीं कर सकते।