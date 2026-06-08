संयुक्त सीट आवंटन प्राधिकरण (JoSAA) ने JoSAA Counselling 2026 के तहत पहला मॉक सीट अलॉटमेंट 8 जून 2026 को दोपहर 2 बजे जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने 7 जून शाम 8 बजे तक अपनी पसंद (Choices) भरकर लॉक की थीं, वे अब आधिकारिक वेबसाइट josaa.nic.in पर जाकर अपनी संभावित सीट आवंटन स्थिति देख सकते हैं।

यह मॉक अलॉटमेंट उम्मीदवारों को यह समझने में मदद करेगा कि उनकी वर्तमान पसंद और रैंक के आधार पर उन्हें किस संस्थान और कोर्स में सीट मिल सकती है। इसके आधार पर अभ्यर्थी अंतिम सीट आवंटन से पहले अपनी प्राथमिकताओं में बदलाव भी कर सकते हैं।

13 जून को पहला सीट अलॉटमेंट रिजल्ट

JoSAA की ओर से काउंसलिंग प्रक्रिया के तहत पहले राउंड का वास्तविक सीट आवंटन परिणाम 13 जून 2026 को घोषित किया जाएगा। इससे पहले उम्मीदवारों को अपनी पसंद में संशोधन करने का अवसर दिया गया है।

JoSAA 2026 के माध्यम से देश के 138 प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश दिया जाएगा, जिनमें 23 IITs, IISc Bengaluru, 31 NITs, IIEST Shibpur, 26 IIITs और 56 GFTIs शामिल हैं।

किस आधार पर होता है सीट आवंटन?

IITs में प्रवेश JEE Advanced 2026 रैंक के आधार पर होगा और NITs, IIITs और GFTIs में सीट आवंटन JEE Main 2026 रैंक के आधार पर किया जाएगा। यदि उम्मीदवार निर्धारित समय तक चॉइस लॉक नहीं करते हैं, तो सिस्टम उनकी अंतिम सेव की गई प्राथमिकताओं को स्वतः लॉक कर देगा।

JoSAA Mock Seat Allotment 2026 कैसे चेक करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स की मदद से अपना मॉक सीट अलॉटमेंट देख सकते हैं:

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट josaa.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर उपलब्ध “Mock Seat Allocation 1” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. JEE Main 2026 आवेदन संख्या, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन दर्ज करके लॉगिन करें।

स्टेप 4. स्क्रीन पर प्रदर्शित संभावित सीट आवंटन विवरण देखें।

स्टेप 5. अपनी पसंद के संस्थान और कोर्स का पुनर्मूल्यांकन करें।

स्टेप 6. जरूरत पड़ने पर चॉइसेज में बदलाव करें और उन्हें लॉक करें।

स्टेप 7. कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें।

स्टेप 8. भविष्य के उपयोग के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

JoSAA Counselling 2026: महत्वपूर्ण तारीखें

कार्यक्रम तिथि पहला मॉक सीट अलॉटमेंट 8 जून 2026 दूसरा मॉक सीट अलॉटमेंट 10 जून 2026 चॉइस लॉकिंग 10 जून 2026 रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग की अंतिम तिथि 11 जून 2026 सीट स्वीकृति शुल्क भुगतान एवं दस्तावेज अपलोड की अंतिम तिथि 11 जून 2026 डेटा वेरिफिकेशन एवं वैलिडेशन 12 जून 2026 राउंड-1 सीट आवंटन परिणाम 13 जून 2026

दूसरा मॉक अलॉटमेंट कब आएगा

JoSAA उम्मीदवारों के लिए 10 जून 2026 को दूसरा मॉक सीट अलॉटमेंट भी जारी करेगा। यह आवंटन 9 जून तक भरी गई चॉइसेज के आधार पर तैयार किया जाएगा। इसके बाद उम्मीदवार अंतिम रूप से अपनी पसंद को लॉक कर सकेंगे।