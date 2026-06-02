जेईई एडवांस्ड 2026 का रिजल्ट जारी हो जाने के बाद स्टूडेंट्स को काउंसलिंग प्रक्रिया का इंतजार रहता है और इस प्रक्रिया को जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी (JoSAA) के द्वारा पूरा किया जाता है। JoSAA काउंसलिंग 2026 के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार आज, 2 जून को शाम 5 बजे से JoSAA काउंसलिंग 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं। पात्र उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट josaa.nic.in पर जाकर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा करना होगा।

जोसा काउंसलिंग इन संस्थानों में एडमिशन के लिए होगी

जेईई एडवांस्ड का रिजल्ट आने के बाद जो कैंडिडेट इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IITs), नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NITs), इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी (IIEST) शिबपुर, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIITs) और दूसरे गवर्नमेंट-फंडेड टेक्निकल इंस्टिट्यूट (GFTIs) में एडमिशन लेना चाहते हैं वह इस काउंसलिंग प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए उन्हें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा।

62 हजार से अधिक सीटों के लिए होगी काउंसलिंग

JoSAA काउंसलिंग 2026 में इस साल हिस्सा लेने वाले इंस्टिट्यूट में 62,000 से अधिक इंजीनियरिंग सीटों के लिए सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। पिछले एडमिशन डेटा के मुताबिक, इनमें से करीब 18,160 सीटें 23 IITs में उपलब्ध हैं। काउंसलिंग प्रोसेस में लाखों कैंडिडेट के हिस्सा लेने की उम्मीद है इसलिए टॉप कॉलेजों और पॉपुलर ब्रांच के लिए कॉम्पिटिशन ज्यादा रहने की उम्मीद है।