JEE Mains 2019 परीक्षा के लिए नैशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने एग्जाम डेट और शिफ्ट डिटेल्स आदि की घोषणा कर दी है। Joint Entrance Exam (JEE) Mains 2019 परीक्षा में बैठने वाले कैंडिडेट परीक्षा की तारीख और शिफ्ट आदि जेईई की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nic.in पर जाकर पता कर सकते हैं। बता दें कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का आयोजन 2019 से एनटीए ही करने वाला है। वहीं, 2018 तक इस परीक्षा को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन की ओर से आयोजित कराया जा रहा था। जेईई मेन एग्जाम परीक्षा पास करके उम्मीदवार एनआईटी, आईआईटी और सीएफटीआई में दाखिला लेते हैं।

JEE Main 2019 date, shift details: आइए, जानते हैं वो तरीका जिसके जरिए आप परीक्षा की तारीख और शिफ्ट डिटेल्स आदि की जानकारी ले सकते हैं। सबसे पहले nta.ac.in या jeemain.nic.in वेबसाइट पर जाइए। होमपेज पर आपको know your date and shift का लिंक मिलेगा। इसे क्लिक करने ऊपर जो पेज खुलेगा, उसमें एप्लिकेशन नंबर और कैप्चा डालें। सर्च का बटन दबाते ही आपकी डिटेल्स स्क्रीन पर आ जाएंगे। अगर जरूर लगे तो इस जानकारी की कॉपी प्रिंट कर लें।

यहां बता दें कि आधिकारिक साइटों पर आपको मॉक टेस्ट के लिए भी एक लिंक मिलेगा। इसकी मदद से आप जेईई मेन 2019 परीक्षाओं में होने वाले कम्प्यूटर बेस्ड एग्जाम को अच्छे से समझ सकते हैं। बता दें कि जेईई मेन 2019 की परीक्षा 6 जनवरी से 20 जनवरी तक चलेगी। नतीजे 31 जनवरी 2019 को जारी होंगे। जो कैंडिडेट जेईई मेन्स की परीक्षा पास कर लेंगे, वह जेईई अडवांस्ड की परीक्षा में बैठने के लिए अर्ह होंगे। प्रतिभागियों को कॉलेजों का आवंटन दो लिखित परीक्षाओं के आधार पर होगा।

