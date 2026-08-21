IGNOU Placement 2026: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) के नर्सिंग छात्रों और ग्रेजुएट्स के लिए नौकरी से जुड़ा अच्छा अवसर सामने आया है। यूनिवर्सिटी के कैंपस प्लेसमेंट सेल की ओर से फोर्टिस अस्पताल, वसंत कुंज, नई दिल्ली में प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित की जा रही है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इसमें नर्सिंग क्षेत्र से जुड़े उम्मीदवार नौकरी के लिए हिस्सा ले सकते हैं।

IGNOU Placement 2026: Fortis Hospital में नौकरी का मौका

इग्नू के कैंपस प्लेसमेंट सेल ने फोर्टिस हॉस्पिटल के साथ मिलकर प्लेसमेंट अवसर की जानकारी साझा की है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए योग्य उम्मीदवारों को हॉस्पिटल में काम करने का अवसर मिल सकता है।

नर्सिंग ग्रेजुएट्स के लिए इस तरह की प्लेसमेंट ड्राइव इसलिए भी अहम है क्योंकि पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें अस्पतालों, हेल्थकेयर संस्थानों और अन्य मेडिकल संगठनों में रोजगार के अवसर मिलते हैं।

किसे मिलेगा मौका?

यह प्लेसमेंट मुख्य रूप से नर्सिंग बैकग्राउंड वाले उम्मीदवारों के लिए है। उम्मीदवारों को आवेदन या चयन प्रक्रिया में शामिल होने से पहले अपनी शैक्षणिक योग्यता और अन्य पात्रता शर्तों की जांच कर लेनी चाहिए।

उम्मीदवारों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्लेसमेंट ड्राइव में भाग लेना अपने आप नौकरी की गारंटी नहीं है। अंतिम चयन संबंधित भर्ती प्रक्रिया और उम्मीदवार के प्रदर्शन के आधार पर होगा।

कितना मिलेगा स्टाइपेंड?

उपलब्ध रिपोर्ट में नर्सिंग ग्रेजुएट्स के लिए प्लेसमेंट अवसर और स्टाइपेंड से जुड़ी जानकारी दी गई है। हालांकि, उम्मीदवारों को स्टाइपेंड की सटीक राशि, नौकरी की शर्तों और अन्य लाभों की जानकारी के लिए इग्नू की ओर से जारी आधिकारिक प्लेसमेंट नोटिस को प्राथमिकता देनी चाहिए।

प्लेसमेंट ड्राइव में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को चयन से पहले यह जरूर देखना चाहिए कि ऑफर में मासिक स्टाइपेंड/वेतन, जॉब लोकेशन, ड्यूटी शिफ्ट और अन्य शर्तें क्या हैं।

Fortis Hospital में काम करने का अनुभव क्यों महत्वपूर्ण?

नर्सिंग की पढ़ाई के बाद किसी बड़े अस्पताल में काम करने का अनुभव उम्मीदवारों के करियर के लिए उपयोगी हो सकता है। अस्पताल में काम करते हुए फ्रेशर्स को मरीजों की देखभाल, मेडिकल टीम के साथ समन्वय और हॉस्पिटल की वास्तविक कार्यप्रणाली को समझने का अवसर मिलता है। यही अनुभव आगे चलकर बेहतर नौकरी और करियर ग्रोथ के लिए भी मददगार हो सकता है।

IGNOU Placement Drive में कैसे शामिल हों?

उम्मीदवारों को सबसे पहले इग्नू कैंपस प्लेसमेंट सेल की ओर से जारी नोटिस को देखना चाहिए। उसमें आवेदन की प्रक्रिया, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, प्लेसमेंट की तारीख और चयन प्रक्रिया की जानकारी दी जाती है।

सामान्य तौर पर उम्मीदवारों को अपडेटेड रिज्यूमे/सीवी, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, नर्सिंग कोर्स की मार्कशीट, पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और संबंधित रजिस्ट्रेशन/प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट तैयार रखने चाहिए।

नर्सिंग ग्रेजुएट्स के लिए अहम अवसर

नर्सिंग सेक्टर में पढ़ाई पूरी करने के बाद सबसे बड़ी चुनौती अक्सर अच्छी संस्था में शुरुआती अनुभव हासिल करना होती है। ऐसे में यूनिवर्सिटी की ओर से आयोजित प्लेसमेंट ड्राइव उम्मीदवारों को सीधे नियोक्ता तक पहुंचने का अवसर देती है।

इग्नू पहले भी अपने छात्रों और पूर्व छात्रों के लिए विभिन्न कंपनियों के साथ प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित करता रहा है। हाल में यूनिवर्सिटी ने अन्य क्षेत्रों के लिए भी प्लेसमेंट ड्राइव की जानकारी जारी की थी, जिसमें 80 से ज्यादा नौकरियों और इंटर्नशिप के अवसर शामिल थे।

उम्मीदवार इन बातों का रखें ध्यान

प्लेसमेंट ड्राइव में शामिल होने से पहले उम्मीदवारों को केवल स्टाइपेंड या सैलरी देखकर फैसला नहीं करना चाहिए। उन्हें जॉब प्रोफाइल, ड्यूटी टाइमिंग, ट्रेनिंग, कॉन्ट्रैक्ट की अवधि, नौकरी की लोकेशन और भविष्य की नियुक्ति की शर्तों को भी ध्यान से समझना चाहिए।

साथ ही किसी भी प्लेसमेंट के लिए उम्मीदवार से पैसे की मांग की जाती है तो सावधान रहें और केवल IGNOU या संबंधित अस्पताल के आधिकारिक माध्यम से प्राप्त जानकारी पर भरोसा करें।