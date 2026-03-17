जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा 6 में प्रवेश के लिए आयोजित हुई चयन परीक्षा (JNVST) 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। नवोदय विद्यालय समिति की ओर से 13 दिसंबर 2025 को आयोजित की गई जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट फेज-1 परीक्षा में जो स्टूडेंट उपस्थित हुए थे वह ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट एक्सेस करने के लिए स्टूडेंट्स को अपने रोल नंबर और जन्मतिथि का इस्तेमाल करना होगा।

फेज 1 में 20 लाख के करीब स्टूडेंट हुए शामिल

जेएनवीएसटी फेज 1 की परीक्षा के लिए करीब 20 लाख से अधि स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इस साल यह परीक्षा दो चरणों में निर्धारित है। पहला चरण दिसंबर 2025 में ‘समर-बाउंड’ के नाम से आयोजित हुआ जबकि दूसरा दूसरा चरण अप्रैल 2026 में होना तय है। जेएनवीएसटी परीक्षा का आयोजन ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी छात्रों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाता है।

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रिजल्ट कैसे चेक करें?

JNVST क्लास 6 फेज 1 की परीक्षा का परिणाम चेक करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें।

स्टूडेंट सबसे पहले NVS की ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in पर विजिट करें।

वेबसाइट को नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए What’s New सेक्शन में Click here to check the result of class VI JNVST (SB) – 2026. के लिंक पर क्लिक करें।

अब एक नई विंडो ओपन होगी। यहां अपना रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज कर Check Result पर क्लिक करें।

रिजल्ट का स्टेटस अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। इसे डाउनलोड करें और इसका प्रिंट आउट निकाल लें।

परीक्षा पास करने के बाद आगे की प्रक्रिया

नवोदय विद्यालय समिति (NVS) ने जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट (JNVST) क्लास 6 के रिजल्ट के साथ-साथ फाइनल आंसर की और कट ऑफ मार्क्स भी जारी किया है। इस परीक्षा में जो स्टूडेंट पास हो गए हैं उन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार रहना होगा। आगे की प्रक्रिया डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन की है। जिस स्कूल में आपको एडमिशन चाहिए वहां पहुंचकर आपको अपने दस्तावेज वेरिफाई कराने हैं।

इन डॉक्युमेंट के साथ पहुंचे संबंधित स्कूल

बर्थ सर्टिफिकेट

डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया रेजिडेंस सर्टिफिकेट

रूरल एरिया सर्टिफिकेट (अगर लागू हो)

रिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए कास्ट सर्टिफिकेट

डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट (अगर लागू हो)

पिछले दो सालों से उसी डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाई करने का प्रूफ

पासपोर्ट-साइज़ फोटो

पिछले स्कूल से ट्रांसफर सर्टिफिकेट