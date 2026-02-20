JNVST Phase 1 Result: नवोदय विद्यालय समिति जल्द ही कक्षा 6 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के फेज 1 का परिणाम जारी करने वाली है, जिसे दो चरणों में आयोजित किया जा रहा है। पहले फेज की परीक्षा 13 दिसंबर 2025 को आयोजित की गई थी और फेज 2 परीक्षा 11 अप्रैल 2026 को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए करीब 20 लाख से ज्यादा छात्रों ने पंजीकरण किया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के फेज 1 परिणाम को मार्च के पहले सप्ताह में जारी किया जा सकता है। जबकि फेज 2 परीक्षा का परिणाम मई 2026 में घोषित किया जाएगा।

जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2026 फेज 1 परिणाम जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in और cbseitms.nic.in पर जाकर अपना परिणाम ऑनलाइन चेक कर सकेंगे, जिसका डायरेक्ट लिंक और रिजल्ट चेक करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस यहां दी जाएगी।

JNVST Class 6 Result 2026: महत्वपूर्ण तिथियां

प्रक्रिया तिथि फेज 1 परीक्षा 13 दिसंबर 2025 फेज 1 रिजल्ट मार्च 2026 फेज 2 परीक्षा 11 अप्रैल 2026 फेज 2 रिजल्ट मई 2026 (संभावित)

JNVST Class 6 Result 2026 कैसे चेक करें ?

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होम पेज पर उपलब्ध “View JNVST Class 6 Result 2026 (Individual)” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. आपका रिजल्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा।

स्टेप 6. स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट निकालकर रखें।

स्कोरकार्ड में क्या मिलेगी जानकारी ?

जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के फेज 1 का परिणाम डाउनलोड करने के बाद छात्र और अभिभावक निम्न विवरण जरूर जांच लें:

छात्र का नाम

रोल नंबर

पिता का नाम

माता का नाम

जन्म तिथि

लिंग

जिला नाम

ब्लॉक कोड

परीक्षा केंद्र कोड

स्कूल का नाम और कोड

प्राप्त अंक

पास/फेल स्टेटस

रिजल्ट के बाद क्या होगा ?

जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के फेज 1 का परिणाम में सफल होने वाले छात्रों को निर्धारित समय के भीतर दस्तावेज सत्यापन कराना होगा।

जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) और अन्य जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे।

नवोदय विद्यालय समिति द्वारा कक्षा 6 में छात्रों को प्रवेश मेरिट और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर दिया जाएगा।

क्या है जवाहर नवोदय विद्यालय?

जवाहर नवोदय विद्यालय देशभर में संचालित आवासीय विद्यालय हैं, जहां कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क शिक्षा, आवास और भोजन की सुविधा दी जाती है। इन विद्यालयों का संचालन नवोदय विद्यालय समिति द्वारा किया जाता है, जो शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है।

Jansatta Education Expert Advice

छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से विजिट करते रहें और किसी भी अफवाह से बचें। रिजल्ट जारी होने के बाद स्कोरकार्ड की एक से अधिक कॉपी सुरक्षित रखें ताकि एडमिशन प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की समस्या न हो।