JNVST Class 6 Admission 2027: जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा (JNVST) 2027-28 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज, 10 अगस्त 2026 को समाप्त हो रही है। जिन अभिभावकों ने अभी तक अपने बच्चे का आवेदन नहीं कराया है, वे आज आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकते हैं। नवोदय विद्यालय समिति (NVS) ने आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 10 अगस्त की थी। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीदवारों को आवेदन में सुधार का मौका भी दिया जाएगा। उपलब्ध जानकारी के अनुसार 11 और 12 अगस्त 2026 को करेक्शन विंडो खुल सकती है।

JNVST Class 6 Admission 2027: महत्वपूर्ण तारीखें

शैक्षणिक सत्र 2027-28 आवेदन शुरू होने की तारीख 2026 6 जुलाई 2026 आवेदन की मूल अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 बढ़ाई गई अंतिम तारीख 10 अगस्त 2026 आवेदन सुधार की विंडो 11-12 अगस्त 2026 JNVST Class 6 परीक्षा 28 नवंबर 2026

JNVST 2027 के लिए कक्षा 6 की चयन परीक्षा 28 नवंबर 2026 को आयोजित की जानी है। यह परीक्षा समर और विंटर बाउंड जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए एक चरण में आयोजित की जाएगी।

JNVST Class 6 Admission 2027 के लिए कौन कर सकता है आवेदन?

कक्षा 6 में प्रवेश के लिए उम्मीदवार का शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कक्षा 5 में अध्ययनरत होना जरूरी है। उम्मीदवार को उसी जिले का बोनाफाइड निवासी होना चाहिए, जहां संबंधित जवाहर नवोदय विद्यालय स्थित है और जहां से वह कक्षा 5 की पढ़ाई कर रहा है।

JNVST 2027 के लिए जन्मतिथि से जुड़ी निर्धारित शर्त भी पूरी करनी होगी। उपलब्ध प्रॉस्पेक्टस के अनुसार उम्मीदवार की जन्मतिथि 1 मई 2015 से 31 जुलाई 2017 के बीच होनी चाहिए।

JNVST 2027 आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले अभिभावकों को जरूरी दस्तावेजों की डिजिटल कॉपी तैयार रखनी चाहिए। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:

उम्मीदवार की पासपोर्ट साइज फोटो

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

अभिभावक के हस्ताक्षर

आधार संबंधी जानकारी

निवास प्रमाण से संबंधित जानकारी/दस्तावेज

आवश्यक होने पर जाति प्रमाण पत्र

अन्य निर्धारित प्रमाणपत्र

NVS के प्रॉस्पेक्टस के अनुसार आवेदन के दौरान फोटो, उम्मीदवार और अभिभावक के हस्ताक्षर तथा निर्धारित प्रमाणपत्र अपलोड करने होते हैं।

JNVST Class 6 Admission 2027 के लिए आवेदन कैसे करें?

जिन अभिभावकों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे नीचे दिए गए तरीके से JNVST 2027 का फॉर्म भर सकते हैं:

स्टेप 1: NVS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: JNVST Class 6 Admission 2027 के आवेदन लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: मांगी गई छात्र की व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 4: राज्य, जिला, स्कूल और अन्य आवश्यक विवरण भरें।

स्टेप 5: फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी प्रमाणपत्र अपलोड करें।

स्टेप 6: आवेदन फॉर्म में दर्ज सभी जानकारी को अच्छी तरह जांच लें।

स्टेप 7: फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करें।

स्टेप 8: आवेदन सबमिट होने के बाद कन्फर्मेशन/रजिस्ट्रेशन विवरण सुरक्षित रख लें।

JNVST 2027 परीक्षा में क्या पूछा जाएगा?

JNVST Class 6 Selection Test में मुख्य रूप से उम्मीदवार की मानसिक क्षमता, अंकगणित और भाषा संबंधी क्षमता को परखा जाता है। परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को उपलब्ध सीटों और निर्धारित आरक्षण नियमों के अनुसार जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश दिया जाता है।

आवेदन में गलती हो गई तो क्या करें?

आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद NVS उम्मीदवारों को निर्धारित अवधि में आवेदन में सुधार का अवसर देगा। मौजूदा शेड्यूल के अनुसार 11 और 12 अगस्त 2026 को करेक्शन विंडो उपलब्ध रहने की जानकारी सामने आई है। इसलिए जिन छात्रों ने आवेदन कर दिया है, उन्हें भी अपने फॉर्म में दर्ज नाम, जन्मतिथि, जिला, स्कूल, श्रेणी और अन्य महत्वपूर्ण विवरण जरूर जांच लेना चाहिए।

छात्रों और अभिभावकों के लिए जरूरी सलाह

JNVST Class 6 Admission 2027 के लिए आवेदन करने का आज आखिरी मौका है। NVS ने छात्रों को अतिरिक्त समय देते हुए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 10 अगस्त 2026 तक बढ़ाई थी। अब आवेदन प्रक्रिया खत्म होने के बाद करेक्शन विंडो और फिर चयन परीक्षा की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसलिए पात्र छात्र और उनके अभिभावक आवेदन से जुड़ी सभी जानकारियां सावधानीपूर्वक जांचकर समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी करें।

JNVST Class 6 Admission 2027 Registration Direct Link