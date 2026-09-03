JNVST Admission 2027: नवोदय विद्यालय समिति (NVS) ने शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट की आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। योग्य विद्यार्थी कक्षा 9 और 11 में खाली सीटों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। दोनों कक्षाओं के लिए चयन परीक्षा 10 अप्रैल 2027 को आयोजित की जाएगी।

जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 9 और 11 में प्रवेश सीधे सभी विद्यार्थियों को नहीं दिया जाता। इन कक्षाओं में उपलब्ध रिक्त सीटों को भरने के लिए चयन परीक्षा आयोजित की जाती है। इसलिए आवेदन करने वाले छात्रों को पात्रता शर्तों के साथ परीक्षा पैटर्न भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए।

JNVST Admission 2027: कब तक भरना है फॉर्म?

कक्षा 9वीं और 11वीं दोनों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2026 है। इसके बाद आवेदन में सुधार के लिए अलग विंडो उपलब्ध कराई जाएगी। कक्षा 9 के आवेदन में सुधार की अवधि 1 और 2 अक्टूबर 2026 है, जबकि कक्षा 11 के लिए करेक्शन विंडो 1 से 3 अक्टूबर 2026 तक रहेगी।

कार्यक्रम कक्षा 9 कक्षा 11 आवेदन शुरू 1 सितंबर 2026 सितंबर 2026 आवेदन की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2026 30 सितंबर 2026 करेक्शन विंडो 1-2 अक्टूबर 2026 1-3 अक्टूबर 2026 चयन परीक्षा 10 अप्रैल 2027 10 अप्रैल 2027 रिजल्ट मई 2027 के आसपास मई/जून 2027 के आसपास

कक्षा 9 में प्रवेश के लिए कौन कर सकता है आवेदन?

कक्षा 9 में दाखिले के लिए विद्यार्थी का शैक्षणिक सत्र 2026-27 में संबंधित जिले के किसी सरकारी या सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 8 में अध्ययनरत होना जरूरी है। जिस जिले में विद्यार्थी कक्षा 8 की पढ़ाई कर रहा है और जहां का वह वास्तविक निवासी है, उसी जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए पात्रता बनती है।

आयु की बात करें तो कक्षा 9 के उम्मीदवार की जन्मतिथि 1 मई 2012 से 31 जुलाई 2014 के बीच होनी चाहिए। पहले के सत्र में कक्षा 8 पास कर चुके विद्यार्थी इस प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सकते। इसी तरह पहले JNVST में शामिल हो चुके उम्मीदवारों के लिए भी दोबारा परीक्षा देने की अनुमति नहीं है।

कक्षा 9 की परीक्षा कैसी होगी?

JNVST Class 9 Selection Test पेन-पेपर मोड में होगा। पेपर के लिए 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलेगा। प्रश्नपत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में उपलब्ध होगा। परीक्षा में कुल 100 प्रश्न और 100 अंक होंगे।

विषय प्रश्न अंक गणित 35 35 सामान्य विज्ञान 35 35 अंग्रेजी 15 15 हिंदी 15 15 कुल 100 100

इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। परीक्षा का स्तर मुख्य रूप से कक्षा 8 के पाठ्यक्रम के अनुरूप रहेगा।

कक्षा 11 में एडमिशन के लिए ये छात्र पात्र

कक्षा 11 में लेटरल एंट्री के लिए वे विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं जो शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं। विद्यार्थी किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूल से पढ़ाई कर रहा होना चाहिए। जो छात्र इससे पहले ही कक्षा 10 पास कर चुके हैं, वे इस चयन परीक्षा के लिए पात्र नहीं होंगे।

कक्षा 11 के लिए उम्मीदवार का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। साथ ही जिला स्तर की पात्रता में यह महत्वपूर्ण है कि जिस जिले में विद्यार्थी कक्षा 10 की पढ़ाई कर रहा है, उसका निवास भी उसी जिले में होना चाहिए।

कक्षा 11 के लिए उम्र की शर्त

JNV Class 11 LEST 2027 के लिए उम्मीदवार की जन्मतिथि 1 जून 2010 से 31 जुलाई 2012 के बीच होनी चाहिए। दोनों तिथियां इसमें शामिल हैं।

11वीं की परीक्षा में पांच विषयों से आएंगे सवाल

कक्षा 11 के लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट में कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और परीक्षा 100 अंकों की होगी। पेपर हल करने के लिए 2 घंटे 30 मिनट का समय निर्धारित है। प्रश्नपत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा।

विषय प्रश्न अंक मानसिक योग्यता 20 20 अंग्रेजी 20 20 विज्ञान 20 20 सामाजिक विज्ञान 20 20 गणित 20 20 कुल 100 100

कक्षा 11 की परीक्षा में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। OMR शीट भरने के लिए नीले या काले बॉलपॉइंट पेन का इस्तेमाल करना होगा।

11वीं में स्ट्रीम चुनने का भी विकल्प

कक्षा 11 में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक खास बात यह है कि वे अपनी पसंद के अनुसार अधिकतम दो स्ट्रीम चुन सकते हैं। प्रत्येक चुनी गई स्ट्रीम के लिए अधिकतम तीन जवाहर नवोदय विद्यालयों का विकल्प दिया जा सकता है। उपलब्ध स्ट्रीम और सीटें संबंधित JNV में रिक्तियों पर निर्भर करेंगी।

आवेदन के समय कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए?

फॉर्म भरते समय विद्यार्थियों और अभिभावकों को दस्तावेजों की स्कैन कॉपी तैयार रखनी चाहिए। इनमें मुख्य रूप से निम्न दस्तावेज शामिल हैं।

विद्यार्थी की फोटो

विद्यार्थी के हस्ताक्षर

अभिभावक के हस्ताक्षर

वैध फोटो पहचान पत्र/आधार संबंधी जानकारी

जन्म प्रमाण पत्र

कक्षा 8वीं या 10वीं की मार्कशीट/प्रमाण पत्र, जैसा लागू हो

निवास प्रमाण पत्र

संबंधित स्कूल का प्रमाण पत्र

SC/ST/OBC या दिव्यांग प्रमाण पत्र, यदि लागू हो

ग्रामीण क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए संबंधित प्रमाण पत्र

दस्तावेजों को निर्धारित फॉर्मेट और साइज में अपलोड करना होगा। आवेदन से पहले सभी जानकारियों को अच्छी तरह जांच लेना जरूरी है।

JNVST Admission 2027: ऐसे भरें ऑनलाइन फॉर्म

आवेदन के लिए उम्मीदवारों को NVS के एडमिशन पोर्टल पर जाना होगा। वहां कक्षा 9 या कक्षा 11 Lateral Entry Selection Test से संबंधित रजिस्ट्रेशन लिंक चुनकर आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

स्टेप 1. NVS के आधिकारिक एडमिशन पोर्टल पर जाएं।

स्टेप 2. Class IX या Class XI Lateral Entry Selection Test 2027 का लिंक चुनें।

स्टेप 3. रजिस्ट्रेशन करके जरूरी व्यक्तिगत जानकारी भरें।

स्टेप 4. शैक्षणिक और निवास संबंधी विवरण दर्ज करें।

स्टेप 5. फोटो, हस्ताक्षर और मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें।

स्टेप 6. फॉर्म में दर्ज सभी जानकारियों को दोबारा जांचें।

स्टेप 7. आवेदन सबमिट करें।

स्टेप 8. भविष्य के लिए आवेदन फॉर्म का प्रिंट या डिजिटल कॉपी सुरक्षित रखें।

चयन कैसे होगा?

कक्षा 9 और 11 में प्रवेश लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट में प्रदर्शन और उपलब्ध रिक्त सीटों के आधार पर होगा। परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को आगे दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अंतिम प्रवेश संबंधित जवाहर नवोदय विद्यालय में उपलब्ध सीटों और निर्धारित नियमों के अनुसार होगा।

छात्रों के लिए जरूरी सलाह

नवोदय में दाखिले के इच्छुक विद्यार्थियों को अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करना चाहिए। कक्षा 9 और 11 के आवेदन में जन्मतिथि, स्कूल, जिला और निवास संबंधी जानकारी पात्रता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। फॉर्म जमा करने से पहले इन विवरणों को मूल दस्तावेजों से मिलाना बेहतर रहेगा।

कक्षा 9 के विद्यार्थियों को गणित और विज्ञान पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जबकि कक्षा 11 के उम्मीदवारों को पांचों विषयों की तैयारी के साथ समय प्रबंधन पर भी काम करना चाहिए। चूंकि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए सभी प्रश्नों को समझदारी से अटेम्प्ट करने की रणनीति बनाई जा सकती है।

JNVST Class 9 Admission 2027 Registration Direct Link

JNVST Class 11 Admission 2027 Registration Direct Link