JNVST Class 6th Admit Card 2022: नवोदय विद्यालय समिति (NVS) ने कक्षा 6वीं जवाहर नवोदय विद्यालय सेलेक्शन टेस्ट (JNVST) एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन छात्रों ने JNVST Class 6 Admission के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, वह अब समिति की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

30 अप्रैल को होगी परीक्षा

जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6वीं एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट 30 अप्रैल 2022 को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक एक चरण में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए सभी छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

How to download JNVST Class 6th Admit Card 2022

स्टेप 1: सबसे पहले छात्र नवोदय विद्यालय समिति की आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे ‘Please click here for downloading the Admit Card for Class VI Jawahar Navodaya Vidyalaya Selection Test-2022 scheduled on 30th April 2022’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। यहां सभी आवश्यक जानकारी भरें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।

स्टेप 4: अब छात्र सेलेक्शन टेस्ट के लिए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं।

कक्षा 6वीं के लिए परीक्षा पैटर्न

यह प्रवेश परीक्षा विभिन्न भाषाओं में आयोजित की जाएगी। जिसमें, मेंटल एबिलिटी, अर्थमैटिक और लैंग्वेज से 100 अंकों के 80 सवाल पूछे जाएंगे और इन सवालों को हल करने के लिए छात्रों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा। विस्तृत जानकारी के लिए छात्र नवोदय विद्यालय समिति की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं।