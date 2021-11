JNVST 2021: कक्षा 9 प्रवेश के लिए बढ़ी रजिस्ट्रेशन की तारीख, ऐसे करना होगा आवेदन

JNVST 2021: जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 9 की प्रवेश परीक्षा में इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और साइंस से कुल 100 अंकों के सवाल पूछे जाएंगे।

JNVST 2021: नवोदय विद्यालय समिति (NVS) द्वारा कक्षा 9 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय सेलेक्शन टेस्ट (JNVST) 9 अप्रैल 2022 को आयोजित किया जाएगा। समिति ने कक्षा 9 की प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन करने की तारीख बढ़ा दी है। अब सभी इच्छुक छात्र Class 9 JNVST 2021 के लिए आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in के माध्यम से 15 नवंबर 2021 तक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इससे पहले इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2021 तक थी।

जानकारी के लिए बता दें कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 के दौरान किसी सरकारी या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल से कक्षा 8वीं पास छात्र ही इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा छात्रों को उसी जिले का होना चाहिए जहां जवाहर नवोदय विद्यालय स्थित है और वहां प्रवेश के लिए आवेदन मांगे गए हैं। साथ ही छात्र का जन्म 1 मई 2006 से 30 अप्रैल 2010 के बीच हुआ होना चाहिए। सभी छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

How to apply for Class IX JNVST 2021

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार नवोदय विद्यालय समिति की आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: फिर होम पेज पर दिख रहे ‘ CLICK HERE TO SUBMIT ONLINE APPLICATION FORM FOR CLASS IX LATERAL ENTRY SELECTION TEST 2022. THE LAST DATE TO APPLY IS 15.11.2021’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। यहां उम्मीदवारों को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगइन करके आवेदन करना होगा।

स्टेप 4: उम्मीदवार आवेदन करने के बाद आवेदन पत्र डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं।

जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 9 की प्रवेश परीक्षा में इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और साइंस से कुल 100 अंकों के सवाल पूछे जाएंगे। जिसमें, इंग्लिश और हिंदी में 15 अंकों के सवाल होंगे। जबकि, मैथ्स और साइंस में 35 अंकों के सवाल होंगे। यह परीक्षा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आयोजित की जाएगी। विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।