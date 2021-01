JNVST 2021: नवोदय विद्यालय में एडमिशन टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

JNVST 2021, Navodaya Vidyalaya Admit Card 2021 Exam Date: नवोदय विद्यालय समिति (NVS) ने जवाहर नवोदय विद्यालय सेलेक्शन टेस्ट (JNVST) 2021 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। नवोदय स्कूल में 9 वीं कक्षा में छात्रों को एडमिशन देने के लिए एंट्रेंस टेस्ट के एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं। NVS प्रवेश परीक्षा 24 फरवरी को आयोजित की जाएगी। जिन छात्रों ने NVS कक्षा 9 सेलेक्शन टेस्ट के लिए आवेदन किया है, वे अपने हॉल टिकट एनवीएस की आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाकर चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। JNVST 2021 Admit Card डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करना होगा। उनके एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए।

दरअसल, नवोदय विद्यालय में 9 वीं क्लास में एडमिशन के लिए ढाई घंटे की परीक्षा होती है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। यह संबंधित जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय / NVS द्वारा अलॉट किसी अन्य केंद्र में आयोजित किया जाएगा। इस चयन परीक्षा में गणित, सामान्य विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी के प्रश्न होंगे। प्रवेश परीक्षा के पेपर का कठिनाई स्तर कक्षा 8 के लेवल का होगा।

Navodaya Vidyalaya Admit Card 2021: ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका

चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाएं।

चरण 2: होम पेज पर, हाल की घोषणाओं के बैनर देखें।

चरण 3: यहां, ‘Please Click Here for downloading the admit card for class IX Lateral Entry Selection Test – 2021’ के लिंक पर क्लिक करें।

चरण 4: एक नई विंडो खुल जाएगी।

चरण 5: अब कक्षा 9 2021 में प्रवेश के लिए अपना नाम, पासवर्ड और कैप्चा जानकारी दर्ज करें।

चरण 6: एडमिशन टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगा।

चरण 7: इसे डाउनलोड करें और प्रिंट आउट कॉपी अपने पास रख लें।

बता दें कि, छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड पर लिखे हुए परीक्षा से संबंधित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। परीक्षा केंद्र के बारे में जानकारी, अनुमति के साथ-साथ रिपोर्टिंग समय भी एडमिट कार्ड पर लिखा गया है। छात्र एग्जाम शुरू होने से करीब 1 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पहुंच सकते हैं।

