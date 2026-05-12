नवोदय विद्यालय समिति ने जवाहर नवोदय विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा (जेएनवीएसटी) के अंतर्गत कक्षा 11वीं पार्श्व प्रवेश प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी किया है। जिन ब्युलिन ने जेएनवी कक्षा 11 की परीक्षा में हिस्सा लिया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इस वर्ष कक्षा 11 पार्श्व प्रवेश चयन परीक्षा (एलईएसटी) का आयोजन 7 फरवरी 2026 को किया गया था। इससे पहले एनवीएस ने कक्षा 6 जेएनवीएसटी परिणाम 19 मार्च 2026 को घोषित किया था।

नवोदय विद्यालय समिति की ओर से जारी मेरिट लिस्ट केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की गई है। चयनित छात्रों को अब दस्तावेज सत्यापन और एडमिशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

JNV Class 11 LEST Result 2026: ऐसे करें रिजल्ट चेक

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर “Class 11 LEST Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अब अपना रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।

स्टेप 4. स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा। भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट या स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखें।

स्टेप 5. स्कोरकार्ड में क्या-क्या जानकारी होगी?

JNV LEST 2026 स्कोरकार्ड में निम्न जानकारियां दी जाएंगी।

छात्र का नाम

रोल नंबर

पिता का नाम

जन्मतिथि

राज्य और जिला

आवंटित जवाहर नवोदय विद्यालय (JNV)

चयन स्थिति

चयनित छात्रों को क्या करना होगा?

जो उम्मीदवार मेरिट लिस्ट में चयनित हुए हैं, उन्हें आवंटित जवाहर नवोदय विद्यालय में रिपोर्ट करना होगा। एडमिशन प्रक्रिया के दौरान छात्रों को जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे और निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।

NVS ने स्पष्ट किया है कि सभी चयनित उम्मीदवारों को मूल प्रमाणपत्र सत्यापन के समय प्रस्तुत करने होंगे। दस्तावेज सत्यापन और एडमिशन कन्फर्म होने के बाद ही छात्र अपने पुराने स्कूल से ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC) प्राप्त करें।

किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?

एडमिशन के समय छात्रों को निम्न दस्तावेज जमा करने पड़ सकते हैं।

जन्म प्रमाण पत्र

पिछली कक्षा की मार्कशीट

ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC)

निवास प्रमाण पत्र

पासपोर्ट साइज फोटो

श्रेणी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

दस्तावेजों की पूरी सूची एनवीएस द्वारा जारी प्रोस्पेक्टर कम नोटिफिकेशन में उपलब्ध है।

क्या है जवाहर नवोदय विद्यालय?

नवोदय विद्यालय समिति के अंतर्गत संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय देशभर में ग्रामीण प्रतिभाशाली छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत इन विद्यालयों की स्थापना की गई थी। वर्तमान में देश के 27 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 654 जवाहर नवोदय विद्यालय संचालित हैं।

JNV Class 11 LEST Result 2026 Direct Link