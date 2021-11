JNV Admission 2022: जवाहर नवोदय विद्यालय में इस क्लास में एडमिशन के लिए आगे बढ़ी तारीख, ये है आवेदन करने का तरीका

JNV Admission 2022: छात्रों को सूचित किया जाता है कि आधिकारिक वेबसाइट पर संशोधित समय सीमा की जानकारी दी गई है। उन्हें सलाह दी जाती है कि अंतिम समय में किसी भी समस्या से बचने के लिए समय पर आवेदन करें।

JNV Admission 2022: जवाहर नवोदय विद्यालय, जेएनवी कक्षा 9 प्रवेश 2022 नवोदय विद्यालय समिति, एनवीएस द्वारा चल रहा है। समिति ने अब कक्षा 9 जेएनवीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन की समय सीमा 30 नवंबर, 2021 तक बढ़ा दी है। छात्र अब आधिकारिक वेबसाइट – navodaya.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। जेएनवी क्लास 9 प्रवेश 2022 रजिस्ट्रेशन अब कई बार बढ़ाया जा चुका है। इससे पहले जेएनवीएसटी के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 नवंबर 2021 थी। हालांकि अज्ञात कारणों से समय सीमा फिर से बढ़ा दी गई है।

जेएनवी द्वारा आवंटित केंद्रों में सभी छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। जरूरी तारीखें और इसके लिए आवेदन कैसे करें इसकी जानकारी यहां दी गई है। छात्रों को सूचित किया जाता है कि आधिकारिक वेबसाइट पर संशोधित समय सीमा की जानकारी दी गई है। उन्हें सलाह दी जाती है कि अंतिम समय में किसी भी समस्या से बचने के लिए समय पर आवेदन करें।

स्टूडेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि प्रवेश परीक्षा या जेएनवीएसटी 2 घंटे 30 मिनट की अवधि के लिए आयोजित की जाएगी। परीक्षा सभी छात्रों के लिए अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आयोजित की जाएगी। उसी पर अधिक अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर चेक करते रहें।

JNV Class 9 Admission 2022: How to apply online for JNVST

एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स को सबसे पहले नवोदय विद्यालय समिति की आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाना होगा।

वेबसाइट के होमपेज पर आपको ‘Click here to submit online application form for class IX Lateral Entry Selection Test 2022’ का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें।

अब आपके सामने नया पेज खुल जाएगा। यहां आपको यूजरनेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा।

अब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू करें और जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।

अब एप्लीकेशन फीस पे करें और फॉर्म सबमिट कर दें।

अब आपका JNV Class 9 Admission 2022 एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा।

अब आप फॉर्म की एक कॉपी डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंट आउट ले लें।