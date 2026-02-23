जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) में रविवार की रात दो छात्र गुटों के बीच बवाल की खबर है। जानकारी के मुताबिक, 22 फरवरी की रात JNV वाइस चांसलर के एक बयान के खिलाफ निकाले गए जुलूस के बाद कैंपस में बवाल हुआ। इस दौरान दोनों छात्र गुटों (एबीवीपी और लेफ्ट) के बीच मारपीट की घटना भी हुई। इस घटना में कुछ छात्र घायल हुए हैं। घटना से जुड़े वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं। वीडियोज में देखा जा सकता है कि कुछ नकाबपोश छात्र कैंपस में घूम रहे हैं। इसके अलावा एक वीडियो में दो छात्रों को मारपीट करते हुए देखा जा सकता है।

बवाल की घटना पर यूनिवर्सिटी प्रशासन का रिएक्शन

जेएनयू कैंपस में इस बवाल को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन का एक बयान है जिसमें कहा गया है कि कैंपस के अंदर कई एकेडमिक बिल्डिंग्स को प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स के एक ग्रुप ने कथित तौर पर बंद कर दिया था। प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स सेंट्रल लाइब्रेरी में घुस गए और कथित तौर पर जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे उन्हें धमकाया और उनके साथ मारपीट की। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इन घटनाओं को गंभीरता से लिया है।

माहौल खराब करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई- JNU

यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 22 फरवरी 2026 की रात को कैंपस में हुई हाथापाई की घटना को लेकर JNU प्रशासन काफी सीरियस है। प्रशासन ने इन घटनाओं को काफी गंभीरता से लिया है। प्रशासन इस तरह की घटनाओं की कड़ी निंदा करता है। इन घटनाओं का मकसद सिर्फ और सिर्फ पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना है। कैंपस में माहौल खराब करने वाले छात्रों पर यूनिवर्सिटी के नियमों और रेगुलेशन और BNS के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है ताकि कैंपस में सही एकेडमिक माहौल बना रहे।

क्या हुआ कैंपस में और क्या है उस विवाद की वजह?

जानकारी के मुताबिक, जेएनयू कैंपस में ABVP और लेफ्ट-विंग के छात्रों के बीच हिंसक झड़प हुई हैं। मारपीट की यह घटना रविवार देर रात की है। कथित रूप से दोनों छात्र गुटों के बीच पत्थरबाजी की घटना भी हुई है। इस दौरान कई स्टूडेंट्स घायल हुए हैं। ABVP के समर्थकों ने पत्थरबाजी का आरोप लगाते हुए कहा है कि JNU VC के एक बयान के खिलाफ जो ‘समता जुलूस’ बुलाया गया था उसमें शामिल हुए लेफ्ट समर्थकों ने उन स्टूडेंट्स को मारा-पीटा जो इस जुलूस में शामिल नहीं हुए। इस दौरान ग्रुप ने दानिश, विजयलक्ष्मी और JNUSU के पूर्व प्रेसिडेंट नीतीश समेत कुछ लोगों के नाम लिए और आरोप लगाया कि हिंसा स्टूडेंट्स को डराने के लिए की गई थी।