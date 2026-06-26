JNU Result 2026 for MA, MSC and MCA: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए दो वर्षीय पोस्टग्रेजुएट (PG) पाठ्यक्रमों के परिणाम घोषित कर दिए हैं। विश्वविद्यालय ने MA, MSc और MCA कार्यक्रमों के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट jnuee.jnu.ac.in पर जाकर अपना परिणाम देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और स्क्रीन पर दिखाया गया कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।

JNU PG Result 2026: ऐसे करें रिजल्ट डाउनलोड

स्टेप 1. सबसे पहले JNU की आधिकारिक वेबसाइट jnuee.jnu.ac.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर PG Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना Application Number, Password और Captcha दर्ज करें।

स्टेप 4. Submit पर क्लिक करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 5. भविष्य के लिए रिजल्ट डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

CUET PG 2026 के आधार पर हो रहा है प्रवेश

जेएनयू में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पोस्टग्रेजुएट कार्यक्रमों में प्रवेश CUET (PG) 2026 के स्कोर के आधार पर किया जा रहा है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय की प्रवेश नीति के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों को डेप्रिवेशन प्वाइंट का भी लाभ दिया जाएगा।

विश्वविद्यालय ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने से पहले आधिकारिक e-Prospectus को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसमें पात्रता, सीट मैट्रिक्स, आरक्षण नीति और विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध है।

JNU PG Admission 2026: संशोधित प्रवेश कार्यक्रम

कार्यक्रम तिथि ऑनलाइन आवेदन 25 मई -15 जून 2026 प्रथम मेरिट सूची जारी 25 जून 2026 प्रथम सूची के लिए प्री-एनरोलमेंट 25 जून -27 जून 2026 दूसरी मेरिट सूची व सुपरन्यूमेररी सीट सूची 1 जुलाई 2026 दूसरी सूची का प्री-एनरोलमेंट 1 जुलाई- 3 जुलाई 2026 दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन 7 जुलाई-14 जुलाई 2026 रिक्त सीटों पर अंतिम प्रवेश कॉल 20 जुलाई- 22 जुलाई 2026 अंतिम मेरिट सूची जारी 28 जुलाई 2026 अंतिम सूची का प्री-एनरोलमेंट 28 जुलाई -30 जुलाई 2026 अंतिम सूची का भौतिक सत्यापन 3 अगस्त- 4 अगस्त 2026 प्रवेश/रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 7 अगस्त 2026

मेरिट सूची में नाम आने पर क्या करें?

विश्वविद्यालय के अनुसार, जिन उम्मीदवारों का नाम प्रथम मेरिट सूची में शामिल है, उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर प्री-एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन और एडमिशन फीस पेमेंट पूरा करना होगा। तय समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर उनकी सीट प्रभावित हो सकती है।

इन स्कूलों में मिलते हैं PG कार्यक्रम

जेएनयू में पोस्टग्रेजुएट पाठ्यक्रम स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज, स्कूल ऑफ एनवायरनमेंटल साइंसेज तथा स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड सिस्टम्स साइंसेज सहित कई स्कूलों और केंद्रों के माध्यम से संचालित किए जाते हैं। यहां विदेशी भाषाएं, अंतरराष्ट्रीय संबंध, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, बायोटेक्नोलॉजी और डेटा साइंस जैसे विषयों में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है।

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