नीट पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) ने अपने छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। विश्वविद्यालय ने कैंपस समुदाय से अपील की है कि वे व्यक्तिगत सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिम्मेदार व्यवहार करें और जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों में शामिल होने या वहां जाने से बचें।

जेएयू की यह एडवाइजरी ऐसे समय में आई है जब इससे पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की और दिल्ली विश्वविद्यालय भी अपने छात्रों और कर्मचारियों को प्रदर्शन स्थलों से दूर रहने की सलाह दे चुके हैं।

जेएनयू ने छात्रों और कर्मचारियों से क्या कहा?

जेएनयू प्रशासन ने शुक्रवार को जारी निर्देश में कहा कि विश्वविद्यालय की अकादमिक समुदाय के सभी सदस्य जिम्मेदारी से व्यवहार करें और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें।

एडवाइजरी में विश्वविद्यालय ने कहा कि, छात्र, शिक्षक और कर्मचारी जंतर मंतर या उसके आसपास होने वाले प्रदर्शनों में शामिल न हों और सार्वजनिक प्रदर्शनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करें।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ किया जाए क्योंकि किसी भी कानून के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई और विश्वविद्यालय के नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है।

सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर चेतावनी

विश्वविद्यालय ने अपने छात्रों और कर्मचारियों को सोशल मीडिया पर पोस्ट और गतिविधियों को लेकर भी सतर्क रहने को कहा है। जेएनयू ने कहा कि ऑनलाइन गतिविधियों में भी लागू कानूनों का पालन जरूरी है। किसी भी आपत्तिजनक या नियमों के उल्लंघन वाले व्यवहार पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

कई संस्थानों ने जारी की एडवाइजरी

नीट यूजी पेपर लीक विवाद के बाद देश के कई हिस्सों में छात्र संगठन और राजनीतिक दल विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी छात्रों और विभिन्न संगठनों की ओर से प्रदर्शन किए जा रहे हैं।

इससे पहले IIT रुड़की और दिल्ली विश्वविद्यालय ने भी अपने छात्रों और स्टाफ को प्रदर्शन स्थलों से दूर रहने और संस्थागत दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह दी थी और अब जेएनयू भी उन संस्थानों की सूची में शामिल हो गया है, जिन्होंने छात्रों की सुरक्षा और कानूनी व्यवस्था का हवाला देते हुए ऐसी एडवाइजरी जारी की है।

राहुल गांधी ने एडवाइजरी पर साधा निशाना

इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली विश्वविद्यालय की एडवाइजरी को लेकर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने डीयू की सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि छात्रों को लोकतांत्रिक अधिकारों के इस्तेमाल के लिए धमकाया नहीं जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने वाले छात्रों के खिलाफ इस तरह की चेतावनी देना उचित नहीं है और समय आने पर इसके लिए जवाबदेही तय होगी।

दिल्ली विश्वविद्याल ने कहा- छात्र जंतर मंतर से बनाएं दूरी

दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने इससे पहले छात्रों को सलाह दी थी कि वे जंतर मंदर पर चल रहे विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने से बचें। विश्वविद्यालय ने सुरक्षा और नियमों का हवाला देते हुए छात्रों को किसी भी ऐसी गतिविधि से दूर रहने को कहा था जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है।

नीट पेपर लीक विवाद क्या है?

नीट यूजी पेपर लीक विवाद परीक्षा प्रक्रिया और राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं की विश्वसनीयता को लेकर उठे सवालों से जुड़ा है। मामले को लेकर छात्रों ने निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग की है। विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार और जांच एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं।