JNU Entrance Exam Result 2020 Live Updates: जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट जल्द, ये हैं चेक करने लिंक

JNU Entrance Exam Result 2020 Live Updates: वे सभी उम्मीदवार जो इस साल जेएनयू प्रवेश परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे, जल्द ही अपने परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। रिजल्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइट nta.ac.in पर घोषित किए जाएंगे। इस बीच, यूनिवर्सिटी ने अपने आधिकारिक साइट jnuee.jnu ac.in से मार्क्स अपडेशन लिंक को हटा दिया है, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि स्कोरकार्ड कभी भी जारी किए जा सकते हैं। कुछ हफ्ते पहले, NTA ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की JNUEE 2020 की फाइलन आंसर की jnuexams.nta.nic.in पर जारी की थी।

ऐसे डाउनलोड करें अपना रिजल्ट

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट nta.ac.in पर जाएं। इसके बाद ‘Search by Application Number’ या ‘Search by Registration Number’ पर क्लिक करें। दिए गए ड्रॉप-डाउन मेनू से ‘Programme of Study’ का चयन करें। अब अपनी पढ़ाई का क्षेत्र चुनें। इसके बाद कैंडिडेट्स को अपना एप्लीकेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। डिटेल्स डालने के बाद सर्च पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद JNU entrance exam result 2020 आपके सामने स्क्रीन पर होगा।