देशभर में बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं। 12वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स अब आगे की पढ़ाई के लिए एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच देश की टॉप यूनिवर्सिटी की सूची में शामिल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) ने 2026-27 एकेडमिक सेशन के लिए अंडरग्रेजुएट, पोस्टग्रेजुएट, PG डिप्लोमा और एडवांस्ड डिप्लोमा प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अपना ई-प्रॉस्पेक्टस जारी कर दिया है। जो भी स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं वह ऑफिशियल वेबसाइट jnu.ac.in से ई-प्रॉस्पेक्टस को डाउनलोड कर सकते हैं।

सीयूईटी और जेईई मेन से ही मिलेगी एडमिशन

जेएनयू के इस ई-प्रॉस्पेक्टस में सभी कोर्सेस में दाखिला लेने की पात्रता और मानदंड के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इस ई-प्रॉस्पेक्टस की जो सबसे खास बात है वो ये है कि हर साल की तरह इस साल भी यह यूनिवर्सिटी सीयूईटी और जेईई मेन जैसी प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर ही दाखिला देगी।

TS Inter Results 2026: तेलंगाना स्टेट बोर्ड इंटर (फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर) का रिजल्ट जल्द करेगा जारी, यहां देखें स्कोरकार्ड का डायरेक्ट लिंक

इन कोर्सेस में एडमिशन के लिए जरूरी होगा CUET और जेईई स्कोर

जेएनयू के ई-प्रॉस्पेक्टस के मुताबिक, BA (ऑनर्स) फॉरेन लैंग्वेजेज, BSc आयुर्वेद बायोलॉजी और सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी प्रोग्राम में एडमिशन CUET (UG) 2026 के स्कोर के आधार पर होंगे। वहीं BTech प्रोग्राम में एडमिशन JEE Main 2026 के ज़रिए होगा। इसके अलावा MA, MSc, MPH, MTech, PG डिप्लोमा और एडवांस्ड डिप्लोमा प्रोग्राम सहित पोस्टग्रेजुएट एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स को CUET (PG) 2026 देना होगा।

यूनिवर्सिटी ने इस ई-प्रॉस्पेक्टस के जरिए कहा है कि MSc बायोटेक्नोलॉजी और MSc कम्प्यूटेशनल बायोलॉजी प्रोग्राम में एडमिशन GAT-B 2026 के स्कोर के आधार पर होंगे। इस बीच, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में MTech प्रोग्राम में एडमिशन CCMT के ज़रिए सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग के ज़रिए होंगे।

यूनिवर्सिटी ने कैंडिडेट्स को सलाह दी है कि CUET रिजल्ट आने के बाद एडमिशन के लिए अलग से एप्लीकेशन जमा करें और अपडेट के लिए रेगुलर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट देखते रहें।