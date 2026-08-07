दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए डिप्लोमा ऑफ प्रोफिशिएंसी (DOP) प्रोग्राम में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। विदेशी और भारतीय भाषाओं में दक्षता हासिल करने के इच्छुक छात्र अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय के अनुसार, आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 17 अगस्त 2026 तक आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके बाद निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी।

JNU DOP Admission 2026: महत्वपूर्ण तिथियां

कार्यक्रम तिथि आवेदन प्रक्रिया 6 अगस्त से शुरू आवेदन की अंतिम तिथि 17 अगस्त 2026 पहली मेरिट लिस्ट 24 अगस्त 2026 (संभावित/निर्धारित)

कौन कर सकता है आवेदन?

जेएनयू के डिप्लोमा ऑफ प्रोफिशिएंसी कार्यक्रम में वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी करते हों। यह कार्यक्रम विशेष रूप से उन छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए उपयोगी है जो किसी विदेशी या भारतीय भाषा में अपनी दक्षता बढ़ाना चाहते हैं। विस्तृत पात्रता संबंधित भाषा और विभाग के अनुसार विश्वविद्यालय के प्रॉस्पेक्टस में उपलब्ध है।

JNU DOP Eligibility 2026

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के डिप्लोमा ऑफ प्रोफिशिएंसी (DOP) कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता संबंधित भाषा और कोर्स के अनुसार तय की गई है। सामान्य तौर पर पात्रता इस प्रकार है:

उम्मीदवार ने उसी भाषा में डिप्लोमा ऑफ प्रोफिशिएंसी (COP) या जेएनयू द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष योग्यता प्राप्त की हो।

जिन भाषाओं के लिए DOP संचालित किए जा रहे हैं, उनमें Certificate स्तर पर प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी।

आवेदन करने वाले उम्मीदवार को जेएनयू द्वारा निर्धारित अन्य शर्तें और दस्तावेज भी पूरे करने होंगे। विस्तृत पात्रता प्रत्येक भाषा के लिए ई-प्रॉस्पेक्टस में दी गई है।

JNU DOP Admission 2026: आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आवेदन कर सकते हैं।

स्टेप 1. जेएनयू एडमिशन पोर्टल पर जाएं।

स्टेप 2. DOP Admission 2026-27 Registration लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. नया पंजीकरण करें।

स्टेप 4. लॉगिन कर आवेदन फॉर्म भरें।

स्टेप 5. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

स्टेप 6. आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

स्टेप 7. फॉर्म सबमिट कर उसका प्रिंट या PDF सुरक्षित रखें।

किन भाषाओं में DOP उपलब्ध है?

2026-27 सत्र में DOP कार्यक्रम इन भाषाओं में उपलब्ध है:

बहासा इंडोनेशिया

उज़्बेक

हिब्रू

मंगोलियाई

पाली

उम्मीदवार ध्यान दें

DOP में सीधे 12वीं के आधार पर प्रवेश नहीं मिलता। पहले संबंधित भाषा में Certificate of Proficiency (COP) या समकक्ष योग्यता होना आवश्यक है। उसके बाद ही उसी भाषा के DOP कोर्स के लिए आवेदन किया जा सकता है।

DOP कार्यक्रम क्या है?

डिप्लोमा ऑफ प्रोफिशिएंसी (DOP) जेएनयू का एक भाषा आधारित डिप्लोमा कार्यक्रम है। इसके माध्यम से छात्र विभिन्न विदेशी एवं भारतीय भाषाओं का व्यावहारिक ज्ञान और दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। यह कोर्स उच्च शिक्षा, शोध, अनुवाद, पर्यटन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और विदेशी कंपनियों में करियर बनाने के इच्छुक छात्रों के लिए उपयोगी माना जाता है।

मेरिट लिस्ट कैसे जारी होगी?

आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद विश्वविद्यालय पात्र उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट 24 अगस्त 2026 को जारी करेगा। चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित समय के भीतर प्रवेश संबंधी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी, अन्यथा उनकी सीट अगले उम्मीदवार को आवंटित की जा सकती है।

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