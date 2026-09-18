JKBOSE Class 10 Date Sheet 2026: जम्मू-कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (JKBOSE) ने कक्षा 10वीं की वार्षिक नियमित परीक्षा 2026 के लिए डेटशीट जारी कर दी है। यह परीक्षा अक्टूबर-नवंबर 2026 सेशन के लिए कश्मीर डिवीजन, जम्मू डिवीजन के विंटर जोन क्षेत्रों और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आयोजित की जाएगी। बोर्ड की डेटशीट के मुताबिक 10वीं की परीक्षा 19 अक्टूबर 2026 से शुरू होकर 18 नवंबर 2026 तक चलेगी। पहला पेपर गणित का होगा, जबकि अंतिम परीक्षा कंप्यूटर साइंस की होगी।

सभी परीक्षाएं सुबह 11 बजे से आयोजित की जाएंगी। विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ पहुंचना होगा और बोर्ड की ओर से जारी सभी निर्देशों का पालन करना होगा।

JKBOSE 10th Date Sheet 2026: पूरा परीक्षा शेड्यूल

तारीख विषय 19 अक्टूबर 2026 गणित 22 अक्टूबर 2026 उर्दू / हिंदी 27 अक्टूबर 2026 विज्ञान (भौतिकी, रसायन विज्ञान और लाइफ साइंस) 31 अक्टूबर 2026 अंग्रेजी 4 नवंबर 2026 सामाजिक विज्ञान 7 नवंबर 2026 संगीत 9 नवंबर 2026 अतिरिक्त/वैकल्पिक विषय 11 नवंबर 2026 वोकेशनल विषय 14 नवंबर 2026 होम साइंस 16 नवंबर 2026 पेंटिंग, आर्ट एंड ड्राइंग 18 नवंबर 2026 कंप्यूटर साइंस

उपलब्ध डेटशीट के अनुसार सामाजिक विज्ञान के पेपर में इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, आपदा प्रबंधन और रोड सेफ्टी एजुकेशन शामिल हैं। अतिरिक्त/वैकल्पिक विषयों में अरबी, कश्मीरी, डोगरी, भोटी, पंजाबी, उर्दू, हिंदी, फारसी और संस्कृत जैसे विषय शामिल हैं।

JKBOSE 10th Exam 2026: परीक्षा कब से कब तक?

जम्मू-कश्मीर बोर्ड कक्षा 10वीं की अक्टूबर-नवंबर 2026 परीक्षा 19 अक्टूबर से 18 नवंबर तक आयोजित करेगा। परीक्षा का पहला पेपर गणित और आखिरी पेपर कंप्यूटर साइंस का होगा। सभी परीक्षाओं का निर्धारित समय सुबह 11 बजे से है। इस परीक्षा कार्यक्रम के तहत कश्मीर डिवीजन, जम्मू डिवीजन के विंटर जोन और लद्दाख के विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे।

JKBOSE Class 10 Date Sheet 2026 कैसे डाउनलोड करें?

विद्यार्थी JKBOSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए ये स्टेप्स फॉलो करें:

स्टेप 1. JKBOSE की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।

स्टेप 2. होम पेज पर Date Sheet/Examination से संबंधित लिंक पर जाएं।

स्टेप 3. Class 10 Annual Regular Examination 2026 डेटशीट लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. PDF स्क्रीन पर खुल जाएगी।

स्टेप 5. अपने विषय और परीक्षा की तारीख जांचें।

स्टेप 6. डेटशीट PDF डाउनलोड करके भविष्य के लिए सेव कर लें।

JKBOSE 10th Exam 2026: एडमिट कार्ड का क्या होगा?

परीक्षा केंद्र की जानकारी विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड पर दी जाएगी। बोर्ड के निर्देशों के अनुसार परीक्षार्थियों को प्रत्येक परीक्षा में एडमिट कार्ड साथ ले जाना जरूरी होगा। परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन, हेडफोन, ब्लूटूथ डिवाइस और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

प्रैक्टिकल परीक्षा की डेट कब आएगी?

बोर्ड द्वारा प्रैक्टिकल परीक्षाओं का शेड्यूल अलग से जारी किया जाएगा। बाहरी और वोकेशनल प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तारीखों की सूचना संबंधित ज्वाइंट सेक्रेटरी की ओर से दी जाएगी। इसलिए विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल परीक्षा की तारीख के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट और स्कूल से मिलने वाले अपडेट पर नजर रखनी चाहिए।

JKBOSE ने 11वीं और 12वीं की डेटशीट भी जारी की

बोर्ड ने इसी परीक्षा सत्र के लिए कक्षा 11वीं और 12वीं की डेटशीट भी जारी की है। कक्षा 12वीं की परीक्षा 21 अक्टूबर से 21 नवंबर 2026 तक और कक्षा 11वीं की परीक्षा 29 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 तक आयोजित की जाएगी। तीनों कक्षाओं की परीक्षाएं सुबह 11 बजे से शुरू होंगी।