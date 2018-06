JKBOSE Class 10 result 2018: 10वीं बाई-एनुअल लेह डिविजन के नतीजे जारी, jkbose.jk.gov.in पर देखें

Jammu and Kashmir Board of School Education (JKBOSE) ने मंगलवार को 10वीं के नतीजे जारी कर दिए हैं। नतीजे 10वीं बाई-एनुअल (विंटर जोन) (लेह डिविजन) के जारी किए गए हैं। सभी स्टूडेंट्स अब अपने रिजल्ट ऑनलाइन देख सकते हैं। इसके लिए आप आधिकारिक वेबसाइट www.jkbose.jk.gov.in या फिर पार्टनर वेबसाइट www.indiaresults.com पर जा सकते हैं।

बता दें 10वीं बाई-एनुअल कश्मीर डिविजन के नतीजे 11 मई को जारी हुए थे। वहीं 2 जून को 10वीं बाई-एनुअल (विंटर जोन) (जम्मू डिविजन) के नतीजे जारी किए गए थे। इसके अलावा 12वीं बाई-एनुअल, पार्ट 2 (प्राइवेट) लेह और जम्मू डिविजन के नतीजे भी 4 जून को जारी किए गए थे। चलिए जानते हैं नतीजे आप कैसे देख सकते हैं।

वेबसाइट www.jkbose.jk.gov.in या www.indiaresults.com पर जाएं। ‘Result of Secondary School Examination Class 10th, Bi-Annual 2018(Leh Division)’ के लिंक पर क्लिक करें। अपना रोल नंबर सबमिट करें। नतीजे आपकी स्क्रीन पर खुल जाएंगे। डाउनलोड कर प्रिंटआउट निकाल लें। बता दें JKBOSE 10वीं जम्मू डिविजन की परीक्षा 26 फरवरी से 17 मार्च के बीच हुई थी। वहीं JKBOSE 10वीं कश्मीर डिविजन की परीक्षा 06 मार्च से 19 मार्च के बीच हुई थी। 12वीं जम्मू डिविजन की परीक्षा 23 फरवरी से 23 मार्च और 12वीं कश्मीर डिविजन की परीक्षा 26 फरवरी से 17 मार्च 2018 के बीच हुई थी।

राज्य में जम्मू-कश्मीर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, JKBOSE की स्थापना जम्मू-कश्मीर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कानून, 1975 के तहत हुई थी। बोर्ड राज्य में 10वीं-12वीं की परीक्षाएं आयोजित कराता है। राज्य में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी जम्मू-कश्मीर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की है।

JKBOSE जारी कर चुका है इन परीक्षाओं के नतीजे

Result of Secondary School Examination Class 10th, Bi-Annual 2018(Leh Division)

Result of Higher Secondary Part Two, Bi-Annual 2018(Jammu Division)

Result of Higher Secondary Part Two, Bi-Annual 2018(Leh Division)

Result of Secondary School Examination Class10th, Bi-Annual 2018(Jammu Division)

Result of Secondary School Examination Class10th, Bi-Annual 2018(Kashmir Division)

Result of Higher Secondary Part Two, Bi-Annual 2018 Private (Kashmir Division)

Secondary School Examination Class 10th Annual Regular 2018 Jammu Division

Higher Secondary Examination Class 12th Annual Regular 2018 Jammu Division

